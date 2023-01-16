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Испания
16 января 2023, 13:42 | Обновлено 16 января 2023, 13:58
367
1

Барселона почти настигла Реал по общему количеству трофеев

Испанские клубы ведут серьезный спор

16 января 2023, 13:42 | Обновлено 16 января 2023, 13:58
367
1
Барселона почти настигла Реал по общему количеству трофеев

В воскресенье, 15 января, в финале Суперкубка Испании, который состоялся в Эр-Рияде, «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:1 и завоевала 97-й трофей в истории. У «галактикос» на сегодня имеется на один приз больше – 98.

«Блауграна» 26 раз побеждала в Ла Лиге, 31 раз брала Кубок Испании, 14 раз – Суперкубок Испании, 2 раза – Кубок испанской лиги (разыгрывался с 1983 по 1986 год). Также у «Барселоны» по 5 побед в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы, 4 победы в Кубке обладателей кубков (разыгрывался с 1960 по 1999 год), по 2 победы в Кубке ярмарок (разыгрывался с 1955 по 1971 год) и в Латинском кубке (проводился с 1949 по 1957 год). Есть у клуба по три победы на клубном чемпионате мира и в Кубке Эвы Дуарте (разыгрывался с 1940 по 1953 год).

На счету у «Реала» 35 побед в Ла Лиге, 19 – в Кубке Испании, 12 – в Суперкубке Испании, 14 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке испанской лиги, 2 – в Кубке УЕФА, 5 – в Суперкубке Европы, 3 – в Межконтинентальном кубке, 4 – на клубном чемпионате мира, 2 – в Латинском кубке, 1 – в Кубке Эвы Дуарте.

В нынешнем сезоне-2022/2023 «Барселоны» сохраняет шансы на триумф в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге Европы. «Реал» может стать обладателем четырех трофеев – также Ла Лиги и Кубка Испании плюс Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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Реал Мадрид Барселона
Источник AS
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Alex196
Матч был вялый .приехали подурачиться 
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