Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал не выиграет АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл заявил, что лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, не станет победителем текущего чемпионата Англии, несмотря на свое текущее лидерство.

«Арсенал» не выиграет АПЛ. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом. У «Манчестер Сити» больше всего шансов, а «Манчестер Юнайтед» закончит на втором месте. Знаю, что эти слова разозлят фанатов «Арсенала», — заявил Невилл.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 47-ю очками после 18 матчей, что является рекордным показателем в истории клуба. 22 января «канониры» сыграют с «Манчестер Юнайтед» на своем поле.

Ранее экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон назвал условие для чемпионства команды Микеля Артеты.