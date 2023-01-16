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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал не выиграет АПЛ»
Англия
16 января 2023, 13:21 | Обновлено 16 января 2023, 13:41
1540
1

Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал не выиграет АПЛ»

Экс-игрок «Ман Юнайтед» высказал экспертное мнение

16 января 2023, 13:21 | Обновлено 16 января 2023, 13:41
1540
1
Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал не выиграет АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл заявил, что лондонский «Арсенал», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, не станет победителем текущего чемпионата Англии, несмотря на свое текущее лидерство.

«Арсенал» не выиграет АПЛ. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом. У «Манчестер Сити» больше всего шансов, а «Манчестер Юнайтед» закончит на втором месте. Знаю, что эти слова разозлят фанатов «Арсенала», — заявил Невилл.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 47-ю очками после 18 матчей, что является рекордным показателем в истории клуба. 22 января «канониры» сыграют с «Манчестер Юнайтед» на своем поле.

Ранее экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон назвал условие для чемпионства команды Микеля Артеты.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Гари Невилл Александр Зинченко Микель Артета
Источник Daily Mail
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Арсенал Венгера майже завжди потужно проводив перше коло і сильно здавав у другому. 
Сьогоднішній Арсенал поки демонструє стабільну гру. 
Думаю, що в цьому сезоні каноніри таки виграють АПЛ. 
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