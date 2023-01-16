Экс-форвард Арсенала Мерсон назвал условие для чемпионства команды Артеты

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что судьба чемпионства в АПЛ может быть в большой вероятностью предрешена в матче 21-го тура АПЛ, в котором подопечные Микеля Артеты встретятся с «Манчестер Юнайтед». Игра намечена на 22 января

«Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Кристал Пэлас» на выезде (отложенный поединок 7-го тура сезона, который состоится 18 января. – прим. Sports.ua), чего я ожидаю от них, учитывая их игру, и затем одержит победу над «Арсеналом», то их отставание сократится до 3 очков.

Но если «Арсенал» победит, то «Ман Юнайтед» выбывает из борьбы. «Манчестер Сити» будет преследовать «Арсенал», а «МЮ» отстанет на 8, может быть, даже больше очков. Теперь все зависит от «Арсенала». Предстоит разыграть еще много очков, но выступление «Арсенала» в первой половине сезона – все равно что наблюдать за «Ман Сити».

Если бы вы жили в Новой Зеландии и не видели футбол последние четыре года, а «Арсенал» играл бы в светло-голубой форме, вы бы подумали, что это «Сити». Вот насколько они были хороши. Если они выиграют в следующем туре, их уже никто не остановит», – заявил Мерсон.