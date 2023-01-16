ВИДЕО. Реакция Микеля Артеты на победу над Тоттенхэмом

В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

В стартовом составе «Арсенала» появился украинский футболист Александр Зинченко. Он провел на поле 86 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Микеля Артеты.