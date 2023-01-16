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Англия
16 января 2023, 12:35 | Обновлено 16 января 2023, 12:46
414
0

ВИДЕО. Реакция Микеля Артеты на победу над Тоттенхэмом

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

16 января 2023, 12:35 | Обновлено 16 января 2023, 12:46
414
0
ВИДЕО. Реакция Микеля Артеты на победу над Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

В стартовом составе «Арсенала» появился украинский футболист Александр Зинченко. Он провел на поле 86 минут, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Микеля Артеты.

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Микель Артета Тоттенхэм Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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