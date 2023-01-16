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  4. Алексей Крутых – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
16 января 2023, 11:55 |
217
0

Алексей Крутых – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open

16 января 2023, 11:55 |
217
0
Алексей Крутых – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Алексей Крутых

17 января украинский теннисист Алексей Крутых (№188 ATP) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинец, который преодолел квалификацию, сразится против Диего Шварцмана из Аргентины (№26 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №17. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

Во втором круге победитель матча сыграет с Джей-Джеем Вульфом (№67 ATP) или Джорданом Томпсоном (№88 ATP).

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смотреть онлайн Australian Open 2023 Алексей Крутых Диего Шварцман
Источник Sport.ua
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