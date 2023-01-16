Алексей Крутых – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open
17 января украинский теннисист Алексей Крутых (№188 ATP) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом раунде украинец, который преодолел квалификацию, сразится против Диего Шварцмана из Аргентины (№26 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №17. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
Во втором круге победитель матча сыграет с Джей-Джеем Вульфом (№67 ATP) или Джорданом Томпсоном (№88 ATP).
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