Алексей Крутых – Диего Шварцман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 января украинский теннисист Алексей Крутых (№188 ATP) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.



В первом раунде украинец, который преодолел квалификацию, сразится против Диего Шварцмана из Аргентины (№26 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №17. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.



Во втором круге победитель матча сыграет с Джей-Джеем Вульфом (№67 ATP) или Джорданом Томпсоном (№88 ATP).

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