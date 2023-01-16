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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Рома не может купить Мудрика за 100 миллионов»
Италия
16 января 2023, 11:37 |
405
0

Жозе МОУРИНЬО: «Рома не может купить Мудрика за 100 миллионов»

Португальский специалист – о стратегии развития клуба

16 января 2023, 11:37 |
405
0
Жозе МОУРИНЬО: «Рома не может купить Мудрика за 100 миллионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заявил, что его клуб не может позволить себе дорогие трансферы, такие как переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

«Чтобы у нас было необходимое качество, нужно сделать так, чтобы молодые игроки росли. У Тахировича есть это качество. Нам нужен защитник, который хорошо пасует вперед.

Кумбулла делает это лучше всего, но нам нужен Ибаньес из-за его темпа и решимости. Нам нужно найти решение, мы не можем просто купить Мудрика за 100 миллионов евро», – сказал Моуриньо.

В матче 18-го тура Серии А «Рома» победила «Фиорентину» (2:0).

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Источник Football-Italia
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