Жозе МОУРИНЬО: «Рома не может купить Мудрика за 100 миллионов»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заявил, что его клуб не может позволить себе дорогие трансферы, такие как переход Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».



«Чтобы у нас было необходимое качество, нужно сделать так, чтобы молодые игроки росли. У Тахировича есть это качество. Нам нужен защитник, который хорошо пасует вперед.



Кумбулла делает это лучше всего, но нам нужен Ибаньес из-за его темпа и решимости. Нам нужно найти решение, мы не можем просто купить Мудрика за 100 миллионов евро», – сказал Моуриньо.



В матче 18-го тура Серии А «Рома» победила «Фиорентину» (2:0).