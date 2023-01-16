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Чемпионат Италии
Рома
15.01.2023, FT 2 : 0
Фиорентина
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Италия
16 января 2023, 01:05 | Обновлено 16 января 2023, 01:48
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ВИДЕО. Моуриньо доволен. Рома обыграла Фиорентину с дублем Дибалы

На 24-й минуте защитник «фиалок» Додо был удален за второе предупреждение

16 января 2023, 01:05 | Обновлено 16 января 2023, 01:48
34
0
ВИДЕО. Моуриньо доволен. Рома обыграла Фиорентину с дублем Дибалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Моуриньо и Дибала

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Рома» дома обыграла «Фиорентину» со счетом 2:0.

Оба гола у римлян забил форвард Пауло Дибала. На 24-й минуте защитник «фиалок» Додо, экс-игрок «Шахтера», был удален с поля за второе предупреждение.

«Рома» делит 5–7 места (34 очка). «Фиорентина» замыкает топ-10 (23 очка).

Лидеры Серии A: Наполи (47), Милан (38), Ювентус, Интер (по 37), Лацио, Аталанта, Рома (по 34)

Серия А. 18-й тур, 15 января

Рома – Фиорентина – 2:0

Голы: Дибала, 40, 82.

Удаление: Додо, 24.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дибала, 40 мин.

ГОЛ! 2:0. Дибала, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
24’
Додо (Фиорентина) получает красную карточку.
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Рома - Фиорентина Рома Рим Фиорентина Серия A Пауло Дибала чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Жозе Моуриньо Додо удаление с поля
Источник Sport.ua
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