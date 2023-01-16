ВИДЕО. Моуриньо доволен. Рома обыграла Фиорентину с дублем Дибалы
На 24-й минуте защитник «фиалок» Додо был удален за второе предупреждение
В матче 18-го тура чемпионата Италии «Рома» дома обыграла «Фиорентину» со счетом 2:0.
Оба гола у римлян забил форвард Пауло Дибала. На 24-й минуте защитник «фиалок» Додо, экс-игрок «Шахтера», был удален с поля за второе предупреждение.
«Рома» делит 5–7 места (34 очка). «Фиорентина» замыкает топ-10 (23 очка).
Лидеры Серии A: Наполи (47), Милан (38), Ювентус, Интер (по 37), Лацио, Аталанта, Рома (по 34)
Серия А. 18-й тур, 15 января
Рома – Фиорентина – 2:0
Голы: Дибала, 40, 82.
Удаление: Додо, 24.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Дибала, 40 мин.
ГОЛ! 2:0. Дибала, 82 мин.
События матча
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