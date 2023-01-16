ХАВИ: «Игроки голодны до трофеев, а этот приз подарит нам спокойствие»
Наставник «Барселоны» – о значимости победы команды в Суперкубке Испании
Главный тренер «Барселоны» Хави высказал мнение о важности успеха подопечных в финальной игре Суперкубка Испании, в которой они со счетом 3:1 переиграли мадридский «Реал».
«Я счастлив. Этот трофей подарит нам всем спокойствие. Теперь я должен и дальше помогать команде, направлять ее. Если мы сделали это против «Реала», то можем сыграть так с любой командой. Это дарит мне спокойствие. Этот день останется со мной до конца жизни. Надеюсь, это не последний трофей.
У нас очень хорошее поколение. Заметно, что игроки голодны до трофеев. Мы долго не выигрывали. Надеюсь, этот день станет поворотной точкой», – рассказал Хави.
Ранее Хави прокомментировал перипетии борьбы в финале супертурнира.
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