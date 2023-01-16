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  4. ХАВИ: «Игроки голодны до трофеев, а этот приз подарит нам спокойствие»
Испания
16 января 2023, 09:36 | Обновлено 16 января 2023, 09:40
128
1

ХАВИ: «Игроки голодны до трофеев, а этот приз подарит нам спокойствие»

Наставник «Барселоны» – о значимости победы команды в Суперкубке Испании

16 января 2023, 09:36 | Обновлено 16 января 2023, 09:40
128
1
ХАВИ: «Игроки голодны до трофеев, а этот приз подарит нам спокойствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави высказал мнение о важности успеха подопечных в финальной игре Суперкубка Испании, в которой они со счетом 3:1 переиграли мадридский «Реал».

«Я счастлив. Этот трофей подарит нам всем спокойствие. Теперь я должен и дальше помогать команде, направлять ее. Если мы сделали это против «Реала», то можем сыграть так с любой командой. Это дарит мне спокойствие. Этот день останется со мной до конца жизни. Надеюсь, это не последний трофей.

У нас очень хорошее поколение. Заметно, что игроки голодны до трофеев. Мы долго не выигрывали. Надеюсь, этот день станет поворотной точкой», – рассказал Хави.

Ранее Хави прокомментировал перипетии борьбы в финале супертурнира.

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Хави Барселона Суперкубок Испании по футболу Реал - Барселона Реал Мадрид
Источник Marca
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Burevestnik
хороша взаємодія Гаві і Левандовського. Гаві лише 18 років !!! 
= =
p.s. Якщо Мудрика оцінювали в 100 лям, то яка вартість Гаві? ... 
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