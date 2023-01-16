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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 09:15 | Обновлено 16 января 2023, 09:24
1519
1

Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне

Она больше, чем есть у игрока в «Динамо»

16 января 2023, 09:15 | Обновлено 16 января 2023, 09:24
1519
1
Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне
ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков будет получать в испанской «Жироне» зарплату больше, чем есть у него сейчас в динамовском клубе. Об этом заявил журналист программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Также инсайдер утверждает, что украинец в «Жироне» будет получать меньше, нежели мог бы получать в бельгийских клубах «Брюгге» или «Андерлехт», которые также хотели бы видеть Цыганкова у себя.

Ранее сообщалось, что «Жирона» якобы предложила «Динамо» Киев за трансфер хавбека Виктора Цыганкова 4 млн евро плюс 1 млн евро бонусами.

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Виктор Цыганков Динамо Киев Жирона трансферы трансферы УПЛ Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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