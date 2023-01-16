Названа возможная зарплата Цыганкова в Жироне

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков будет получать в испанской «Жироне» зарплату больше, чем есть у него сейчас в динамовском клубе. Об этом заявил журналист программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Также инсайдер утверждает, что украинец в «Жироне» будет получать меньше, нежели мог бы получать в бельгийских клубах «Брюгге» или «Андерлехт», которые также хотели бы видеть Цыганкова у себя.

Ранее сообщалось, что «Жирона» якобы предложила «Динамо» Киев за трансфер хавбека Виктора Цыганкова 4 млн евро плюс 1 млн евро бонусами.