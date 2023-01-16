Важный игрок. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала c Тотенхэмом?

В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

В стартовом составе «Арсенала» вышел украинский защитник Александр Зинченко. Он провел на поле 86 минут и был заменен на Такехиро Томиясу.

После поединка статистический портал WhoScored традиционно выставил оценки игрокам за матч. Зинченко получил 7.4 балла, став пятым в составе своей команды по этому показателю. Лучшим игроком оказался голкипер «канониров» Эрон Рамздейл – 8.6 балла.

За игру Александр отдал 61 точный пас, выиграл 4 воздушные дуэли, дважды успешно обвел соперника и один раз сфолил.