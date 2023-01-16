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Англия
16 января 2023, 01:45 | Обновлено 16 января 2023, 01:46
438
0

Важный игрок. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала c Тотенхэмом?

Украинец получил 7.4 балла за поединок с «Тоттенхэмом»

16 января 2023, 01:45 | Обновлено 16 января 2023, 01:46
438
0
Важный игрок. Какая оценка Зинченко за матч Арсенала c Тотенхэмом?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 15 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».

В стартовом составе «Арсенала» вышел украинский защитник Александр Зинченко. Он провел на поле 86 минут и был заменен на Такехиро Томиясу.

После поединка статистический портал WhoScored традиционно выставил оценки игрокам за матч. Зинченко получил 7.4 балла, став пятым в составе своей команды по этому показателю. Лучшим игроком оказался голкипер «канониров» Эрон Рамздейл – 8.6 балла.

За игру Александр отдал 61 точный пас, выиграл 4 воздушные дуэли, дважды успешно обвел соперника и один раз сфолил.

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Эрон Рамздейл Александр Зинченко Арсенал Лондон Тоттенхэм Тоттенхэм - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored
Источник WhoScored
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