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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас разбито сердце. В Реале всегда нужно брать финалы»
Испания
16 января 2023, 01:28 |
164
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас разбито сердце. В Реале всегда нужно брать финалы»

Главный тренер «Реала» – о поражение в финале Суперкубка Испании

16 января 2023, 01:28 |
164
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас разбито сердце. В Реале всегда нужно брать финалы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных в финале Суперкубка Испании по футболу от «Барселоны»:

«Это трудный момент. Мы уже знали перед игрой, что играем не в лучшем форме. Мы подарили им два гола. Мы допустили ошибки, но мы вернемся. «Барселона» играла лучше, вот и все.

Это трудный момент, который всегда случается в течение сезона. Мы должны исправлять ситуацию. Когда ты пропускаешь 3 гола, очевидно, что ты должен что-то изменить и исправить. Нам очень грустно. В «Реале» всегда нужно побеждать в финалах.

Мы проиграли много дуэлей, мы были плохи во всех аспектах. Я должен думать, что сделать, чтобы улучшить защиту. У игроков разбито сердце. Они привыкли побеждать. Но я уверен, что мы вернемся. «Реал» всегда возвращается.

Унижение? Нет, они просто выиграли игру, как мы в Ла Лиге против них».

Отметим, что финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» завершился со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых».

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Источник Twitter
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