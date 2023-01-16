Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас разбито сердце. В Реале всегда нужно брать финалы»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных в финале Суперкубка Испании по футболу от «Барселоны»:

«Это трудный момент. Мы уже знали перед игрой, что играем не в лучшем форме. Мы подарили им два гола. Мы допустили ошибки, но мы вернемся. «Барселона» играла лучше, вот и все.



Это трудный момент, который всегда случается в течение сезона. Мы должны исправлять ситуацию. Когда ты пропускаешь 3 гола, очевидно, что ты должен что-то изменить и исправить. Нам очень грустно. В «Реале» всегда нужно побеждать в финалах.



Мы проиграли много дуэлей, мы были плохи во всех аспектах. Я должен думать, что сделать, чтобы улучшить защиту. У игроков разбито сердце. Они привыкли побеждать. Но я уверен, что мы вернемся. «Реал» всегда возвращается.



Унижение? Нет, они просто выиграли игру, как мы в Ла Лиге против них».

Отметим, что финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» завершился со счетом 3:1 в пользу «сине-гранатовых».