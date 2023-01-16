ВИДЕО. Сенсация в Лиге 1. ПСЖ проиграл Ренну, Монако забил Аяччо 7 мячей
15 января состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции
15 января состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции.
«ПСЖ» сенсационно проиграл на выезде «Ренну». Единственный мяч в середине второго тайма забил Амари Траоре (65 мин).
У «ПСЖ» в основе на поле вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери и стал самый молодым игроком в истории «ПСЖ», который сыграл в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).
«ПСЖ» лидирует, имея 47 очков, но «Ланс» отстает лишь на 3 пункта (44). Далее идут: Марсель (42), Монако, «Ренн» (по 37), Лилль (34).
Лига 1. 19-й тур
14 января
- Ланс – Осер – 1:0
- Марсель – Лорьян – 3:1
- Лион – Страсбург – 1:2
15 января
- Лилль – Труа – 5:1
- Анже – Клермон – 1:2
- Монпелье – Нант – 0:3
- Реймс – Ницца – 0:0
- Тулуза – Брест – 1:1
- Монако – Аяччо – 7:1
- Ренн – ПСЖ – 1:0
Турнирная таблица
Видеообзоры матчей
Ланс – Осер – 1:0
Марсель – Лорьян – 3:1
Лион – Страсбург – 1:2
Лилль – Труа – 5:1
Анже – Клермон – 1:2
Монпелье – Нант – 0:3
Реймс – Ницца – 0:0
Тулуза – Брест – 1:1
Монако – Аяччо – 7:1
Ренн – ПСЖ – 1:0
ГОЛ! 1:0. Амари Траоре, 65 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Российский комментатор шокирован суммой
Лондонский клуб заплатил фиксированную сумму, но предусмотрены еще и солидные бонусы