ВИДЕО. Сенсация в Лиге 1. ПСЖ проиграл Ренну, Монако забил Аяччо 7 мячей

15 января состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» сенсационно проиграл на выезде «Ренну». Единственный мяч в середине второго тайма забил Амари Траоре (65 мин).

У «ПСЖ» в основе на поле вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери и стал самый молодым игроком в истории «ПСЖ», который сыграл в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).

«ПСЖ» лидирует, имея 47 очков, но «Ланс» отстает лишь на 3 пункта (44). Далее идут: Марсель (42), Монако, «Ренн» (по 37), Лилль (34).

Лига 1. 19-й тур

14 января

Ланс – Осер – 1:0

Марсель – Лорьян – 3:1

Лион – Страсбург – 1:2

15 января

Лилль – Труа – 5:1

Анже – Клермон – 1:2

Монпелье – Нант – 0:3

Реймс – Ницца – 0:0

Тулуза – Брест – 1:1

Монако – Аяччо – 7:1

Ренн – ПСЖ – 1:0

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

Ланс – Осер – 1:0

Марсель – Лорьян – 3:1

Лион – Страсбург – 1:2

Лилль – Труа – 5:1

Анже – Клермон – 1:2

Монпелье – Нант – 0:3

Реймс – Ницца – 0:0

Тулуза – Брест – 1:1

Монако – Аяччо – 7:1

Ренн – ПСЖ – 1:0

ГОЛ! 1:0. Амари Траоре, 65 мин.