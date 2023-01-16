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Чемпионат Франции
Анже
15.01.2023, FT 1 : 2
Клермон
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Франция
16 января 2023, 01:40 | Обновлено 16 января 2023, 02:00
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ВИДЕО. Сенсация в Лиге 1. ПСЖ проиграл Ренну, Монако забил Аяччо 7 мячей

15 января состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции

16 января 2023, 01:40 | Обновлено 16 января 2023, 02:00
20
0
ВИДЕО. Сенсация в Лиге 1. ПСЖ проиграл Ренну, Монако забил Аяччо 7 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» сенсационно проиграл на выезде «Ренну». Единственный мяч в середине второго тайма забил Амари Траоре (65 мин).

У «ПСЖ» в основе на поле вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери и стал самый молодым игроком в истории «ПСЖ», который сыграл в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).

«ПСЖ» лидирует, имея 47 очков, но «Ланс» отстает лишь на 3 пункта (44). Далее идут: Марсель (42), Монако, «Ренн» (по 37), Лилль (34).

Лига 1. 19-й тур

14 января

  • Ланс – Осер – 1:0
  • Марсель – Лорьян – 3:1
  • Лион – Страсбург – 1:2

15 января

  • Лилль – Труа – 5:1
  • Анже – Клермон – 1:2
  • Монпелье – Нант – 0:3
  • Реймс – Ницца – 0:0
  • Тулуза – Брест – 1:1
  • Монако – Аяччо – 7:1
  • Ренн – ПСЖ – 1:0

Турнирная таблица

Видеообзоры матчей

Ланс – Осер – 1:0

Марсель – Лорьян – 3:1

Лион – Страсбург – 1:2

Лилль – Труа – 5:1

Анже – Клермон – 1:2

Монпелье – Нант – 0:3

Реймс – Ницца – 0:0

Тулуза – Брест – 1:1

Монако – Аяччо – 7:1

Ренн – ПСЖ – 1:0

ГОЛ! 1:0. Амари Траоре, 65 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Софиан Буфаль (Анже).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Нето Боржес (Клермон).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эльбасан Рашани (Клермон).
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Источник Sport.ua
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