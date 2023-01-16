Самый дорогой украинский игрок. Трансфер Мудрика – в топ-50 в истории

Трансфер украинского хавбека Михаила Мудрика из «Шахтера» в лондонский «Челси» вошел в число 50 самых дорогих трансферов в истории футбола, по данным Transfermarkt.

Футболист сборной Украины занимает 40 место в рейтинге, как и форвард «Ньюкасла» Александер Исак. При составлении рейтинга переход Мудрика оценивался в 70 млн евро, без учета бонусов.

В топ-3 самых дорогих трансферов входят: Неймар («ПСЖ», 222 млн евро), Килиана Мбаппе («ПСЖ», 180 млн евро) и Усман Дембеле («Барселона», 140 млн евро).

Топ-5 самых дорогих трансферов украинских футболистов

1. Михаил Мудрик (из Шахтера в Челси, 70 млн евро, 2023 год)

(из Шахтера в Челси, 70 млн евро, 2023 год) 2. Андрей Шевченко (из Милана в Челси, 44 млн евро, 2006 год)

3. Александр Зинченко (из Манчестер Сити в Арсенал, 35 млн евро, 2022 год)

4–5. Андрей Ярмоленко (из Динамо в Боруссию Д, 25 млн евро, 2017 год)

4–5. Дмитрий Чигринский (из Шахтера в Барселону, 25 млн евро, 2009 год)

Трансфер Мудрика – в топ-50 в истории футбола