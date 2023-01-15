«Шахтер» опубликовал видеоподборку всех голов Михаила Мудрика за донецкий клуб.

Особенно красивым получился гол Михаила в Лиге чемпионов в ворота шотландского «Селтика».

22-летний полузащитник перешел из «Шахтера» в «Челси» за сумму около 100 млн евро учитывая бонусы. Контракт подписан на 8,5 лет, до лета 2031 года.

ВИДЕО. Супергол Селтику. Все мячи, которые Мудрик забил за Шахтер