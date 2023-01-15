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Украина. Премьер лига
15 января 2023, 22:43 | Обновлено 15 января 2023, 22:52
641
2

ВИДЕО. Супергол Селтику. Все мячи, которые Мудрик забил за Шахтер

22-летний полузащитник перешел из «Шахтера» в «Челси» за 100 млн евро

15 января 2023, 22:43 | Обновлено 15 января 2023, 22:52
641
2
ВИДЕО. Супергол Селтику. Все мячи, которые Мудрик забил за Шахтер
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

«Шахтер» опубликовал видеоподборку всех голов Михаила Мудрика за донецкий клуб.

Особенно красивым получился гол Михаила в Лиге чемпионов в ворота шотландского «Селтика».

22-летний полузащитник перешел из «Шахтера» в «Челси» за сумму около 100 млн евро учитывая бонусы. Контракт подписан на 8,5 лет, до лета 2031 года.

ВИДЕО. Супергол Селтику. Все мячи, которые Мудрик забил за Шахтер

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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правда в тому, шо він не зробив у футболі стільки, щоб коштувати 100 млн. Але, хай щастить! Побачимо що він зможе в Челсі!
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+3
maxno
Цена в двое завышена . А Мишу жаль хотел в Арсенал впихнули в челси. 7.5 лет контракт.
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+2
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