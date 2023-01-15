Украина. Премьер лига15 января 2023, 22:43 | Обновлено 15 января 2023, 22:52
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ВИДЕО. Супергол Селтику. Все мячи, которые Мудрик забил за Шахтер
22-летний полузащитник перешел из «Шахтера» в «Челси» за 100 млн евро
15 января 2023, 22:43 | Обновлено 15 января 2023, 22:52
641
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«Шахтер» опубликовал видеоподборку всех голов Михаила Мудрика за донецкий клуб.
Особенно красивым получился гол Михаила в Лиге чемпионов в ворота шотландского «Селтика».
22-летний полузащитник перешел из «Шахтера» в «Челси» за сумму около 100 млн евро учитывая бонусы. Контракт подписан на 8,5 лет, до лета 2031 года.
ВИДЕО. Супергол Селтику. Все мячи, которые Мудрик забил за Шахтер
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Комментарии 2
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правда в тому, шо він не зробив у футболі стільки, щоб коштувати 100 млн. Але, хай щастить! Побачимо що він зможе в Челсі!
Цена в двое завышена . А Мишу жаль хотел в Арсенал впихнули в челси. 7.5 лет контракт.
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