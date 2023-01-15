Испания15 января 2023, 22:23 | Обновлено 15 января 2023, 22:27
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ФОТО. Гави и Левандовски принесли перевес Барсе над Реалом в 1-м тайме
Финальный матч Суперкубка Испании проходит в саудовском Эр-Рияде
15 января 2023, 22:23 | Обновлено 15 января 2023, 22:27
431
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В воскресенье, 15 января, в городе Эр-Рияд проходит финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Барса» впереди со счетом 2:0 после первого тайма игры.
Гави открыл счет на 33-й минуте. Преимущество удвоил Роберт Левандовски, забив гол в раздевалку.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Суперкубок Испании. Финал 15 января
Реал – Барселона – 0:2 (после 1-го тайма)
Голы: Гави, 33, Левандовски, 45.
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