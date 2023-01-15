ФОТО. Гави и Левандовски принесли перевес Барсе над Реалом в 1-м тайме

В воскресенье, 15 января, в городе Эр-Рияд проходит финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Барса» впереди со счетом 2:0 после первого тайма игры.

Гави открыл счет на 33-й минуте. Преимущество удвоил Роберт Левандовски, забив гол в раздевалку.

Суперкубок Испании. Финал 15 января

Реал – Барселона – 0:2 (после 1-го тайма)

Голы: Гави, 33, Левандовски, 45.