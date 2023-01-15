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  4. АРТЕТА – о Мудрике в Челси: «Горжусь теми игроками, которые у нас есть»
Англия
15 января 2023, 21:41 | Обновлено 15 января 2023, 21:49
432
1

АРТЕТА – о Мудрике в Челси: «Горжусь теми игроками, которые у нас есть»

Испанский тренер – о переходе украинца в стан «пенсионеров»

15 января 2023, 21:41 | Обновлено 15 января 2023, 21:49
432
1
АРТЕТА – о Мудрике в Челси: «Горжусь теми игроками, которые у нас есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнением о трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Как известно, «канониры» долгое время считались фаворитами в борьбе за игрока донецкого «Шахтера», но тот в итоге перешел к «синим».

«Переход Мудрика в «Челси»? Я очень горжусь теми игроками, которые у нас есть. Мы всегда хотим попытаться улучшить состав. Руководство первым пытается улучшить состав, который у нас есть. Мы должны соблюдать определенную дисциплину и быть последовательными в достижении поставленных целей. Мы можем сделать своих игроков лучше – нам нужно сосредоточимся на этом.

Нужны ли нам игроки? У нас было несколько травм, долговременных, и это не помогает, но мы можем сосредоточиться на завтрашнем дне. Нужно лучше тренироваться и пересматривать свои игры. Мы постараемся улучшить команду. Всегда есть несколько вовлеченных сторон. Клуб готов, и у них есть моя поддержка, а у меня есть их», – заявил Артета.

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Микель Артета Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал Лондон
Источник BBC
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NachoBarbero
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