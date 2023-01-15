АРТЕТА – о Мудрике в Челси: «Горжусь теми игроками, которые у нас есть»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнением о трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Как известно, «канониры» долгое время считались фаворитами в борьбе за игрока донецкого «Шахтера», но тот в итоге перешел к «синим».

«Переход Мудрика в «Челси»? Я очень горжусь теми игроками, которые у нас есть. Мы всегда хотим попытаться улучшить состав. Руководство первым пытается улучшить состав, который у нас есть. Мы должны соблюдать определенную дисциплину и быть последовательными в достижении поставленных целей. Мы можем сделать своих игроков лучше – нам нужно сосредоточимся на этом.

Нужны ли нам игроки? У нас было несколько травм, долговременных, и это не помогает, но мы можем сосредоточиться на завтрашнем дне. Нужно лучше тренироваться и пересматривать свои игры. Мы постараемся улучшить команду. Всегда есть несколько вовлеченных сторон. Клуб готов, и у них есть моя поддержка, а у меня есть их», – заявил Артета.