Атлетико не переиграл Альмерию, победа Эспаньола

В воскресенье, 15 января, мадридский «Атлетико» в рамках 17-го тура чемпионата Испании нанес визит к «Альмерии», но выиграть не смог – ничья 1:1.

В другом матче «Хетафе» принимал «Эспаньол» и потерпел поражение со счетом 1:2.

В таблице Ла Лиги «Атлетико» занимает 4-е место с 28-ю очками, у «Альмерии» 13-я позиция и 18 пунктов, «»Эспаньол» идет 14-м (17 очков), а «Хетафе» занимает 15-е место (также 17 пунктов).

Чемпионат Испании. 17-й тур

Хетафе – Эспаньол – 1:2

Голи: Хоселу, 6 (0:1). Энес Унал, 7 (1:1). Пуадо, 62 (1:2).

Альмерия – Атлетико – 1:1

Голы: Корреа, 18 (0:1). Туре, 37 (1:1).

Удален Родригес, 89 (Атлетико).