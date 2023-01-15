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Чемпионат Испании
Альмерия
15.01.2023, FT 1 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
15 января 2023, 20:37 | Обновлено 15 января 2023, 21:05
58
0

Атлетико не переиграл Альмерию, победа Эспаньола

Завершились два матча 17-го тура Ла Лиги

15 января 2023, 20:37 | Обновлено 15 января 2023, 21:05
58
0
Атлетико не переиграл Альмерию, победа Эспаньола
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 января, мадридский «Атлетико» в рамках 17-го тура чемпионата Испании нанес визит к «Альмерии», но выиграть не смог – ничья 1:1.

В другом матче «Хетафе» принимал «Эспаньол» и потерпел поражение со счетом 1:2.

В таблице Ла Лиги «Атлетико» занимает 4-е место с 28-ю очками, у «Альмерии» 13-я позиция и 18 пунктов, «»Эспаньол» идет 14-м (17 очков), а «Хетафе» занимает 15-е место (также 17 пунктов).

Чемпионат Испании. 17-й тур

Хетафе – Эспаньол – 1:2

Голи: Хоселу, 6 (0:1). Энес Унал, 7 (1:1). Пуадо, 62 (1:2).

Альмерия – Атлетико – 1:1

Голы: Корреа, 18 (0:1). Туре, 37 (1:1).

Удален Родригес, 89 (Атлетико).

События матча

89’
Серхио Регилон (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Альмерия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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