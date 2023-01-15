Атлетико не переиграл Альмерию, победа Эспаньола
Завершились два матча 17-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 15 января, мадридский «Атлетико» в рамках 17-го тура чемпионата Испании нанес визит к «Альмерии», но выиграть не смог – ничья 1:1.
В другом матче «Хетафе» принимал «Эспаньол» и потерпел поражение со счетом 1:2.
В таблице Ла Лиги «Атлетико» занимает 4-е место с 28-ю очками, у «Альмерии» 13-я позиция и 18 пунктов, «»Эспаньол» идет 14-м (17 очков), а «Хетафе» занимает 15-е место (также 17 пунктов).
Чемпионат Испании. 17-й тур
Хетафе – Эспаньол – 1:2
Голи: Хоселу, 6 (0:1). Энес Унал, 7 (1:1). Пуадо, 62 (1:2).
Альмерия – Атлетико – 1:1
Голы: Корреа, 18 (0:1). Туре, 37 (1:1).
Удален Родригес, 89 (Атлетико).
События матча
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