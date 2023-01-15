Трансфер Мудрика – второе по дороговизне зимнее подписание в истории АПЛ

Донецкий «Шахтер» объявил о том, что переход 22-летнего полузащитника Михаила Мудрика в стан лондонского «Челси» принесет в клубную казну 70 млн евро плюс еще 30 млн евро будут выплачены бонусами.

Переход украинца стал вторым из самых дорогих зимних трансферов английской Премьер-лиги в истории.

Дороже на сегодня было заплачено в январе 2018 года при переходе Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль». Мерсисайдцы тогда раскошелились на 84,6 млн евро.

Третье место занимает трансфер из мадридского «Атлетико» в «Манчестер Сити» защитника Эремика Ляпорта – 65 млн евро.