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Англия
15 января 2023, 19:58 | Обновлено 15 января 2023, 20:16
2218
1

Трансфер Мудрика – второе по дороговизне зимнее подписание в истории АПЛ

Украинцу немного не хватило до рекорда

15 января 2023, 19:58 | Обновлено 15 января 2023, 20:16
2218
1
Трансфер Мудрика – второе по дороговизне зимнее подписание в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» объявил о том, что переход 22-летнего полузащитника Михаила Мудрика в стан лондонского «Челси» принесет в клубную казну 70 млн евро плюс еще 30 млн евро будут выплачены бонусами.

Переход украинца стал вторым из самых дорогих зимних трансферов английской Премьер-лиги в истории.

Дороже на сегодня было заплачено в январе 2018 года при переходе Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль». Мерсисайдцы тогда раскошелились на 84,6 млн евро.

Третье место занимает трансфер из мадридского «Атлетико» в «Манчестер Сити» защитника Эремика Ляпорта – 65 млн евро.

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Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ Челси Михаил Мудрик Вирджил ван Дейк Эмерик Ляпорт
Источник Transfermarkt
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Комментарии 1
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Alex196
Если 100 млн разделить на 7 лет то это наверное.самый дешёвый трансфер на таком уровне .
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