Трансфер Мудрика – второе по дороговизне зимнее подписание в истории АПЛ
Украинцу немного не хватило до рекорда
Донецкий «Шахтер» объявил о том, что переход 22-летнего полузащитника Михаила Мудрика в стан лондонского «Челси» принесет в клубную казну 70 млн евро плюс еще 30 млн евро будут выплачены бонусами.
Переход украинца стал вторым из самых дорогих зимних трансферов английской Премьер-лиги в истории.
Дороже на сегодня было заплачено в январе 2018 года при переходе Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль». Мерсисайдцы тогда раскошелились на 84,6 млн евро.
Третье место занимает трансфер из мадридского «Атлетико» в «Манчестер Сити» защитника Эремика Ляпорта – 65 млн евро.
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