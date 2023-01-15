Специя без Коваленко обыграла Торино, победы Лацио и Болоньи
Команда украинца не проигрывает уже в пяти матчах
В воскресенье, 15 января, в рамках 18-го тура чемпионата Италии «Специя» украинского полузащитника Виктора Коваленко нанесла визит к «Торино» и добилась минимальной победы – 1:0.
Очередные три очка «орлята» набрали без участия украинца – он во второй игре кряду не попал в старт команды, завершая восстановление после травмы.
В таблице Серии А «Специя» идет на 16-м месте с 18-ю очками. Она вот уже в пяти матчах сезона обходится без неудач (2 победы, 3 ничьи).
В других матчах дня «Лацио» на выезде одолел «Сассуоло» со счетом 2:0, а «Болонья» в гостях обыграла «Удинезе» – 2:1.
«Лацио» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 5-е место с 34 очками, у «Сассуоло» 17-я позиция и 16 пунктов. «Болонья» идет на 11-м месте, имея 22 очка, а «Удинезе» занимает 8-ю строку с 25 пунктами.
Чемпионат Италии. 18-й тур
Торино – Специя – 0:1
Гол: Нзола, 28 пенальти (0:1).
Сассуоло – Лацио – 0:2
Голы: Дзакканьи, 45+3 пенальти (0:1). Фелипе Андерсон, 90+4 (0:2).
Удинезе – Болонья – 1:2
Голы: Бето, 10 (1:0). Сансоне, 59 (1:1). Пош, 80 (1:2).
События матча
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