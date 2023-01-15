Специя без Коваленко обыграла Торино, победы Лацио и Болоньи

В воскресенье, 15 января, в рамках 18-го тура чемпионата Италии «Специя» украинского полузащитника Виктора Коваленко нанесла визит к «Торино» и добилась минимальной победы – 1:0.

Очередные три очка «орлята» набрали без участия украинца – он во второй игре кряду не попал в старт команды, завершая восстановление после травмы.

В таблице Серии А «Специя» идет на 16-м месте с 18-ю очками. Она вот уже в пяти матчах сезона обходится без неудач (2 победы, 3 ничьи).

В других матчах дня «Лацио» на выезде одолел «Сассуоло» со счетом 2:0, а «Болонья» в гостях обыграла «Удинезе» – 2:1.

«Лацио» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 5-е место с 34 очками, у «Сассуоло» 17-я позиция и 16 пунктов. «Болонья» идет на 11-м месте, имея 22 очка, а «Удинезе» занимает 8-ю строку с 25 пунктами.

Чемпионат Италии. 18-й тур

Торино – Специя – 0:1

Гол: Нзола, 28 пенальти (0:1).

Сассуоло – Лацио – 0:2

Голы: Дзакканьи, 45+3 пенальти (0:1). Фелипе Андерсон, 90+4 (0:2).

Удинезе – Болонья – 1:2

Голы: Бето, 10 (1:0). Сансоне, 59 (1:1). Пош, 80 (1:2).