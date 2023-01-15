АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов прокомментировал переход Михаила Мудрика в лондонский «Челси».



«Имею двойственные чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.



Однако я убежден, что Михаил своей скоростью, своей техникой, своей яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех любителей мирового футбола», – сказал Ахметов.



Сайт «Шахтера» сообщает, что «горняки» получат за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.