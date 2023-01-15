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  4. АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
Украина. Премьер лига
15 января 2023, 16:59 | Обновлено 15 января 2023, 17:14
2458
2

АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»

Президент «Шахтера» – о мегатрансфере

15 января 2023, 16:59 | Обновлено 15 января 2023, 17:14
2458
2
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов прокомментировал переход Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Имею двойственные чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.

Однако я убежден, что Михаил своей скоростью, своей техникой, своей яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех любителей мирового футбола», – сказал Ахметов.

Сайт «Шахтера» сообщает, что «горняки» получат за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

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трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Alex196
Переход это реальное износилование молодого парня.Типа ты хочешь в Арсенал а мы тебя продали в Челси не за 100 млн а 100/7 .А если вздумаешь перечить останешься  шахте и никуда не отпустим более .Ясно что после этого шантажа он вынужден подписывать 
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Gudok
Ты в тюрьме сидеть должен
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