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Англия
15 января 2023, 16:43 | Обновлено 15 января 2023, 16:53
4788
5

Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика

Лондонский клуб заплатил фиксированную сумму, но предусмотрены еще и солидные бонусы

15 января 2023, 16:43 | Обновлено 15 января 2023, 16:53
4788
5
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
ФК Челси. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» в воскресенье подписал контракт с 22-летним украинским полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком.

По информации портала Transfermarkt, британцы выложили за украинского таланта 70 миллионов евро.

Сайт «Шахтера» сообщает, что «горняки» получат за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

Отметим, что «Челси» замыкает первую десятку турнирной таблицы чемпионата Англии.

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Источник Transfermarkt
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Kovalchuk
Шура конченный, что ты мелеш
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+2
shef63
Арсенал давав 75 + 25 бонусами. Чому тоді Челсі?
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+2
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Alexander Киев
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-2
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