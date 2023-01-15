Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика

Лондонский «Челси» в воскресенье подписал контракт с 22-летним украинским полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком.



По информации портала Transfermarkt, британцы выложили за украинского таланта 70 миллионов евро.



Сайт «Шахтера» сообщает, что «горняки» получат за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.



Отметим, что «Челси» замыкает первую десятку турнирной таблицы чемпионата Англии.