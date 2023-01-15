Англия15 января 2023, 16:43 | Обновлено 15 января 2023, 16:53
4788
5
Не 100 миллионов. Известна сумма, которую Челси выложил за Мудрика
Лондонский клуб заплатил фиксированную сумму, но предусмотрены еще и солидные бонусы
15 января 2023, 16:43 | Обновлено 15 января 2023, 16:53
4788
5
Лондонский «Челси» в воскресенье подписал контракт с 22-летним украинским полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком.
По информации портала Transfermarkt, британцы выложили за украинского таланта 70 миллионов евро.
Сайт «Шахтера» сообщает, что «горняки» получат за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.
Отметим, что «Челси» замыкает первую десятку турнирной таблицы чемпионата Англии.
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Шура конченный, что ты мелеш
Арсенал давав 75 + 25 бонусами. Чому тоді Челсі?
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