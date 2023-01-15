Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№101 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №16 после поединка Гибсон – Бюрель. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.



Во втором круге победительница матча сыграет с Анной Бондар (№81 WTA) или Аной Богдан (№63 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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