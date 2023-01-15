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Australian Open
15 января 2023, 15:30 | Обновлено 15 января 2023, 15:34
405
0

Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open

15 января 2023, 15:30 | Обновлено 15 января 2023, 15:34
405
0
Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№101 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №16 после поединка Гибсон – Бюрель. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Во втором круге победительница матча сыграет с Анной Бондар (№81 WTA) или Аной Богдан (№63 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Даяна Ястремская Алена Остапенко смотреть онлайн Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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