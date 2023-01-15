Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open
16 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№101 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом раунде украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №16 после поединка Гибсон – Бюрель. Ориентировочное время начала матча – 05:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
Во втором круге победительница матча сыграет с Анной Бондар (№81 WTA) или Аной Богдан (№63 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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