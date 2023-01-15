Леся Цуренко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№134 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинка сразится против Каролины Муховой из Чехии (№133 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №15 после поединка Черундоло – Пелья. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.



Во втором круге победительница матча сыграет с Анной Калинской (№59 WTA) или Даниэль Коллинс (№11 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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