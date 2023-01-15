Леся Цуренко – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open
16 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№134 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом раунде украинка сразится против Каролины Муховой из Чехии (№133 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №15 после поединка Черундоло – Пелья. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором круге победительница матча сыграет с Анной Калинской (№59 WTA) или Даниэль Коллинс (№11 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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