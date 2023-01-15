Катерина Байндл – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open
16 января украинская теннисистка Катерина Байндл (№95 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом раунде украинка сразится против Камиллы Рахимовой (№110 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №14 после поединка Муте – Ву. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила россиянка.
Во втором круге победительница матча сыграет с Лаурой Пигосси (№112 WTA) или Кэти Макнелли (№94 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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