Катерина Байндл – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 января украинская теннисистка Катерина Байндл (№95 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинка сразится против Камиллы Рахимовой (№110 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №14 после поединка Муте – Ву. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила россиянка.



Во втором круге победительница матча сыграет с Лаурой Пигосси (№112 WTA) или Кэти Макнелли (№94 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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