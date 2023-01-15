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Australian Open
15 января 2023, 13:38 |
311
0

Катерина Байндл – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open

15 января 2023, 13:38 |
311
0
Катерина Байндл – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

16 января украинская теннисистка Катерина Байндл (№95 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинка сразится против Камиллы Рахимовой (№110 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №14 после поединка Муте – Ву. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила россиянка.

Во втором круге победительница матча сыграет с Лаурой Пигосси (№112 WTA) или Кэти Макнелли (№94 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Камилла Рахимова Катерина Байндл (Козлова) смотреть онлайн Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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