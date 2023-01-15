Йожеф САБО: «Переход Цыганкова в Жирону – это просто куда-то уйти»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возможный трансфер Виктора Цыганкова и присоединение к тренерскому штабу Александра Шовковского.



– Как отреагировали на информацию о переходе Цыганкова в «Жирону»?

– Было много разговоров о переходе Виктора в разные клубы, но они остались разговорами. Писали, чтобы писать, как сейчас о Мудрике.



Думаю, что переход Цыганкова в «Жирону» – это просто куда-то уйти. Может быть, он будет там играть. По стилю игры чемпионат ему подходит – это не Англия или Германия. Там игра помягче, можно принять, обработать. Увидим, как будет с травмами. Многие клубы его не хотели брать именно из-за того, что он часто травмировался. После частых травм, Цыганков потерял ту игру, которая у него была. Только время покажет, как Виктор будет играть в новой команде.



– Возвращение игроков киевлян из аренды станет усилением команды?

– Не думаю. Для меня – это количество, а не качество. Хороших футболистов унесли, легионеров. Остальные игроки будут просто для количества. Качественные игроки в УПП сейчас не пойдут – ежедневно ракеты летают в нас, война. Проблемой для киевлян остается нападающий. Очевидно, что клуб рассчитывает на Ванату – ставку делают именно на него. Купить хорошего игрока-легионера на позицию форварда сейчас неподъемная задача, а это подписание футболистов за 200-300 тысяч – просто для количества.



– «Динамо» пройдет полуторамесячного собрания. Какой совет могли бы дать команде?

– После сборов «Динамо» будет совсем другим, потому что в прошлом году Луческу «загнал» команду для участия в Лиге чемпионов. Затем последовал спад. Теперь команде нужно грамотно провести собрание. Только не нужно делать каждый второй день товарищеские игры. Другие составы, частые спарринги давят на психологию. Сначала нужно провести общефизическую подготовку. Затем скоростные действия, тактику и все остальное. Думаю, что «Динамо» хорошо подготовится на этот раз. Для нашего чемпионата там хорошие игроки.



– Присоединение Шовковского к тренерскому штабу столичного клуба станет плюсом для динамовского коллектива?

– Александр – опытный игрок, динамовец. Я забрал его из низших команд когда-то. После хорошей карьеры игрока Александр работал с разными тренерами, получил и тренерский опыт. Но в этой ситуации может быть проблема – даст ли Луческу ему свободу? Мирча хочет сам руководить, поэтому есть вопрос, сможет ли Шовковский сделать что-то по-своему и прислушаться Луческу к его подсказкам.