Ангелина Калинина – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open
16 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом раунде украинка сразится против американки Коко Вандевей (№139 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится вторым запуском на корте №5 после поединка Этчеверри – Баррер. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.
Во втором круге победительница матча сыграет с Алисон ван Эйтванк (№68 WTA) или Петрой Квитовой (№15 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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