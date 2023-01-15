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WTA
15 января 2023, 12:28 | Обновлено 15 января 2023, 13:33
351
0

Ангелина Калинина – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open

15 января 2023, 12:28 | Обновлено 15 января 2023, 13:33
351
0
Ангелина Калинина – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

16 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде украинка сразится против американки Коко Вандевей (№139 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится вторым запуском на корте №5 после поединка Этчеверри – Баррер. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.

Во втором круге победительница матча сыграет с Алисон ван Эйтванк (№68 WTA) или Петрой Квитовой (№15 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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смотреть онлайн Australian Open 2023 Ангелина Калинина Коко Вандевей
Источник Sport.ua
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