Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча первого круга Australian Open
16 января украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом раунде украинка сразится против американки Аманды Анисимовой (№27 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №7, начало матча в 02:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
Во втором круге победительница матча сыграет с Полиной Кудерметовой (№182 WTA) или Оливией Гадецки (№200 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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