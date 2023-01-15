Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 января украинская теннисистка Марта Костюк (№61 WTA) стартует на Открытом чемпионате Австралии по теннису.



В первом раунде украинка сразится против американки Аманды Анисимовой (№27 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №7, начало матча в 02:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.



Во втором круге победительница матча сыграет с Полиной Кудерметовой (№182 WTA) или Оливией Гадецки (№200 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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