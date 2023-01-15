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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
15.01.2023 21:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 января 2023, 11:42 | Обновлено 15 января 2023, 11:44
247
0

Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января в 21:00 финал Суперкубка Испании

15 января 2023, 11:42 | Обновлено 15 января 2023, 11:44
247
0
Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа прозвучит в 21:00 по Киеву.

Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя на ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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