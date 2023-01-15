Реал Мадрид

Суперкубок Испании
15.01.2023 21:00 - : -
Испания15 января 2023, 11:42 | Обновлено 15 января 2023, 11:44
247
0
Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 января в 21:00 финал Суперкубка Испании
15 января 2023, 11:42 | Обновлено 15 января 2023, 11:44
247
0
В воскресенье, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа прозвучит в 21:00 по Киеву.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводитcя на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 января 2023, 22:40 158
Фабрицио Романо сообщил, что контракт будет подписан до 2030 года
Футбол | 14 января 2023, 19:37 21
Украинский специалист заменил Хоакина Капарроса
Бокс | 14.01.2023, 15:40
Футбол | 15.01.2023, 02:35
Футбол | 15.01.2023, 11:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.01.2023, 18:27
13.01.2023, 22:40 2
13.01.2023, 16:22 8
14.01.2023, 16:57 4
14.01.2023, 18:05 9
13.01.2023, 10:54
13.01.2023, 17:27 10
13.01.2023, 20:51 8