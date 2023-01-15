В воскресенье, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Стартовый свисток испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа прозвучит в 21:00 по Киеву.

Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.