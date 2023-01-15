Испания15 января 2023, 11:29 |
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Где смотреть онлайн финал Суперкубка Испании Реал – Барселона
Встреча состоится в 21:00 по Киеву
15 января 2023, 11:29 |
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В воскресенье, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.
Стартовый свисток испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа прозвучит в 21:00 по Киеву.
Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании
В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Комментарии 2
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Сегодня все закончится в основное время, и счет буде приличный.
Похоже весь турнир заряжен на максимальную длительность трансляции и можно начинать смотреть с овертайма.)
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