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Испания
15 января 2023, 11:29 |
420
2

Где смотреть онлайн финал Суперкубка Испании Реал – Барселона

Встреча состоится в 21:00 по Киеву

15 января 2023, 11:29 |
420
2
Где смотреть онлайн финал Суперкубка Испании Реал – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной». Поединок пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Стартовый свисток испанского арбитра Рикардо Бенгоэчеа прозвучит в 21:00 по Киеву.

Реал – Барселона. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Выталкиватель парашутистов
Сегодня все закончится в основное время, и счет буде приличный.
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donnerwetter
Похоже весь турнир заряжен на максимальную длительность трансляции и можно начинать смотреть с овертайма.)
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