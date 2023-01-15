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Australian Open
15 января 2023, 10:05 | Обновлено 15 января 2023, 10:13
302
0

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Украинская теннисистка стартует в основе первого мейджора в году

15 января 2023, 10:05 | Обновлено 15 января 2023, 10:13
302
0
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В понедельник, 16 января, состоится матч 1/64 финала Australian Open 2023 между Мартой Костюк (Украина, WTA 57) и Амандой Анисимовой (США, WTA 29). Поединок пройдет на корте №7 первым запуском. Ориентировочное начало матча – 02:00 по Киеву.

Марта Костюк

Костюк является чемпионкой юниорского турнира серии Grand Slam Australian Open 2017. На взрослом уровне лучшим результатом Марты на АО является третий раунд. У украинки нет трофеев на уровне WTA, но есть три титула ITF. Новый сезон 2023 года Костюк начала достаточно неплохо. Марта прошла квалификацию на первом турнире серии WTA 500 в Аделаиде, а в основе обыграла местную теннисистку Джейми Форлис и чемпионку Уимблдона 2022 Елену Рыбакину из Казахстана. В четвертьфинале соревнований украинка достойно сыграла со второй ракеткой мира Онс Жабер, проиграв 6:7 (5:7), 5:7. Затем Марта сыграла в первом раунде отбора ко второму такому же турниру в Аделаиде, но уступила Шелби Роджерс в двух сетах. В последнем матче у Марты мало что получалось, сказалась усталость и желание подойти к AO в хорошей физической форме. В межсезонье Костюк неплохо поработала над первой подачей и своим главным оружием форхендом. За все 6 матчей в новом сезоне Костюк выигрывала 60%+ очков на первом мяче.

Аманда Анисимова


Twitter. Аманда Анисимова

Анисимова имеет русские корни – ее родители родом из россии, но сама Аманда родилась в США. Наивысшей позицией американки является 21-я строчка в рейтинге WTA. На счету Аманды 2 титула WTA и один трофей на турнирах ITF. Ее лучшим результатом на АО в карьере является 4-й раунд в 2019 и 2022 годах, а на турнирах Grand Slam – полуфинал Ролан Гаррос в 2019 году. Анисимова также является экс-второй ракеткой мира по юниором и брала юниорский US Open в 2017 году. В новом сезоне у 21-летней американки не самые стабильные результаты – 3 поражения и 2 победы. У Аманды американская школа тенниса, она с детства тренировалась на харде. Слабое звено у Аманды, как в принципе и у многих представителей женского Тура – вторая подача.

Личные встречи

Теннисистки встречались между собой в 2019 году в квалификации к грунтовому турниру серии WTA 1000 в Мадриде. Тогда победу в трех сетах со счетом 6:0, 2:6, 6:2 одержала Марта за 1 час и 11 минут. На уровне юниоров девушки не встречались.

Прогноз

Марта начала чаще выходить к сетке и пытаться давить соперниц. Украинка явно улучшила игру у сетки и это дает свои результаты. Даже Онс Жабер только пару раз смогла пробить Костюк возле троса. Против менее опытной Анисимовы это может сработать. Характера Марте всегда было не занимать, однако важно вовремя войти в игру и не опустить руки в сложном отрезке игры, а наоборот попробовать что-то новое и удивить соперницу. Мы считаем, что у Костюк все же больше шансов победить в матче – победа Костюк с коэффициентом 1.98

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Марта Костюк Аманда Анисимова Australian Open 2023 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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