Клуб Серии A уволил главного тренера после очередного поражения

Клуб Серии A «Кремонезе» уволил главного тренера Массимилиано Альвини.

Решение было принято после поражения от «Монцы» (2:3) в матче 18-го тура. «Кремонезе» имеет 7 очков и является атусайдером.

Команду может возглавить Давиде Баллардини.

Серия A. 18-й тур

Кремонезе – Монца – 2:3