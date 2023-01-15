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Италия
15 января 2023, 07:41 | Обновлено 15 января 2023, 08:00
310
0

Клуб Серии A уволил главного тренера после очередного поражения

Кремонезе проиграл Монце (2:3) и распрощался с Массимилиано Альвини

15 января 2023, 07:41 | Обновлено 15 января 2023, 08:00
310
0
Клуб Серии A уволил главного тренера после очередного поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Серии A «Кремонезе» уволил главного тренера Массимилиано Альвини.

Решение было принято после поражения от «Монцы» (2:3) в матче 18-го тура. «Кремонезе» имеет 7 очков и является атусайдером.

Команду может возглавить Давиде Баллардини.

Серия A. 18-й тур

Кремонезе – Монца – 2:3

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Кремонезе).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Чиофани (Кремонезе).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Капрари (Монца).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Капрари (Монца).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Чиурриа (Монца).
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Кремонезе Монца чемпионат Италии по футболу Серия A отставка Массимилиано Альвини Давиде Баллардини
Источник Sport.ua
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