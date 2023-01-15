Италия15 января 2023, 07:41 | Обновлено 15 января 2023, 08:00
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Клуб Серии A уволил главного тренера после очередного поражения
Кремонезе проиграл Монце (2:3) и распрощался с Массимилиано Альвини
15 января 2023, 07:41 | Обновлено 15 января 2023, 08:00
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Клуб Серии A «Кремонезе» уволил главного тренера Массимилиано Альвини.
Решение было принято после поражения от «Монцы» (2:3) в матче 18-го тура. «Кремонезе» имеет 7 очков и является атусайдером.
Команду может возглавить Давиде Баллардини.
Серия A. 18-й тур
Кремонезе – Монца – 2:3
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Кремонезе).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Чиофани (Кремонезе).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Капрари (Монца).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Капрари (Монца).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Чиурриа (Монца).
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