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15 января 2023, 04:30 | Обновлено 15 января 2023, 04:49
284
0

Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении

На московских болотах нашелся критикан

15 января 2023, 04:30 | Обновлено 15 января 2023, 04:49
284
0
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Некий 56-летний александр григорян, назвавший себя рашистов, но напомнивший о своих армянских корнях, в негативном свете высказался о назначении украинского специалиста Александра Петракова на пост главного тренера сборной Армении.

«Принципиально выскажусь, что на назначение Петракова я смотрю крайне негативно. Я сам россиянин, родился в Армении, но вырос в россии, но когда речь идет о сборной Армении, я всегда высказывался, что главный тренер должен быть армянин. Это не значит, что я отношусь к этому с националистической точки зрения, но я на практике столкнулся с этим и пришел к такому выводу.

В армянском чемпионате многие посты в хороших клубах занимают иностранцы, и все с воспитанием своего поколения обстоит сложно. Можно отметить Джевана Челоянца, Артура Согомоняна – это люди, которые строят в Армении академии, вкладывают деньги в детско‑юношеский футбол, относятся ко всему этому крайне серьезно. Только армянин может понять менталитет игроков и то, как нужно мотивировать команду, поэтому я категорически против назначения Петракова.

Знаю, что армянская федерация рассматривала армянских тренеров, и был уверен, что остановятся на ком‑то из них. Лучшей кандидатурой, по моему мнению, является Егише Меликян, который привел «Пюник» к чемпионству и в еврокубках показал очень хороший результат и качественную игру, благодаря которой в Европе стали всерьез воспринимать армянский футбол», — заявил григорян, тренерская карьера которого связаны исключительно с командами (их около 20-ти) из рф.

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Источник Sport.ua
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