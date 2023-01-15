Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ла Лига. Реал Сосьедад в баскском дерби переиграл Атлетик в большинстве
Чемпионат Испании
Вальядолид
14.01.2023, FT 0 : 1
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
15 января 2023, 01:45 | Обновлено 15 января 2023, 01:53
8
0

Ла Лига. Реал Сосьедад в баскском дерби переиграл Атлетик в большинстве

«Райо Вальекано», «Жирона» и «Осасуна» записали в свой актив по три очка

15 января 2023, 01:45 | Обновлено 15 января 2023, 01:53
8
0
Ла Лига. Реал Сосьедад в баскском дерби переиграл Атлетик в большинстве
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» со счетом 3:1.

У хозяев голы забили Александер Серлот, Такефуса Кубо и Микель Ойярсабаль, на что у соперника ответил Ойян Сансет. У гостей на 60-й минуте красную карточку получил защитник Йерай Альварес.

«Реал Сосьедад» входит в топ-3 Ла Лиги (35 очков). «Атлетик» замыкает топ-8 (26 очков).

«Райо Вальекано», «Жирона» и «Осасуна» записали в свой актив по три очка.

Ла Лига. 17-й тур, 14 января

Реал Сосьедад – Атлетик – 3:1

Голы: Серлот, 25, Кубо, 37, Ойярсабаль, 63 (пен) – Сансет, 40

Осасуна – Мальорка – 1:0

Гол: Орос, 47

Жирона – Севилья – 2:1

Голы: Стуани, 46, Эррера, 88 – Ньянзу, 13.

Вальядолид – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Палазон, 65

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
По теме:
Брайтон – Ливерпуль – 3:0. Де Дзерби лучше Клоппа. Видео голов и обзор матч
Марсель – Лорьян – 3:1. Победная воля Малиновского и Ко. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Гол Лаутаро Мартинеса принес победу Интеру над Вероной
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Атлетик Бильбао Реал Сосьедад - Атлетик Ла Лига Осасуна Мальорка Жирона Севилья Вальядолид Райо Вальекано видео голов и обзор Александер Серлот Такефуса Кубо Микель Оярсабаль Ойан Сансет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Футбол | 14 января 2023, 10:51 0
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе
Экс-форвард Динамо и сборной Украины близок к трансферу в Гезтепе

Артем Кравец в начале года получил статус свободного агента

Брайтон Де Дзерби разгромил Ливерпуль, Эвертон с Миколенко проиграл Святым
Футбол | 14 января 2023, 18:55 18
Брайтон Де Дзерби разгромил Ливерпуль, Эвертон с Миколенко проиграл Святым
Брайтон Де Дзерби разгромил Ливерпуль, Эвертон с Миколенко проиграл Святым

Завершились еще 4 матча 20-го тура АПЛ

ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
Бокс | 14.01.2023, 15:40
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
Футбол | 15.01.2023, 00:23
Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Футбол | 14.01.2023, 10:09
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Источник: Цыганков прошел медосмотр в Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
ВИДЕО. «Следите за Мудриком в соцсетях?» Артета не смог сдержать улыбку
13.01.2023, 17:10 4
Футбол
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
14.01.2023, 22:40 92
Футбол
ВИДЕО. Никак не дождется. Усик снова вызвал Фьюри на бой
ВИДЕО. Никак не дождется. Усик снова вызвал Фьюри на бой
13.01.2023, 22:03
Бокс
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
13.01.2023, 16:22 8
Футбол
Рупольдинг. Украина – шестая в эстафете, Норвегия победила
Рупольдинг. Украина – шестая в эстафете, Норвегия победила
13.01.2023, 16:56 6
Биатлон
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
13.01.2023, 14:56 8
Другие виды
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
13.01.2023, 14:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности