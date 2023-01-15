Ла Лига. Реал Сосьедад в баскском дерби переиграл Атлетик в большинстве
«Райо Вальекано», «Жирона» и «Осасуна» записали в свой актив по три очка
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» со счетом 3:1.
У хозяев голы забили Александер Серлот, Такефуса Кубо и Микель Ойярсабаль, на что у соперника ответил Ойян Сансет. У гостей на 60-й минуте красную карточку получил защитник Йерай Альварес.
«Реал Сосьедад» входит в топ-3 Ла Лиги (35 очков). «Атлетик» замыкает топ-8 (26 очков).
«Райо Вальекано», «Жирона» и «Осасуна» записали в свой актив по три очка.
Ла Лига. 17-й тур, 14 января
Реал Сосьедад – Атлетик – 3:1
Голы: Серлот, 25, Кубо, 37, Ойярсабаль, 63 (пен) – Сансет, 40
Осасуна – Мальорка – 1:0
Гол: Орос, 47
Жирона – Севилья – 2:1
Голы: Стуани, 46, Эррера, 88 – Ньянзу, 13.
Вальядолид – Райо Вальекано – 0:1
Гол: Палазон, 65
События матча
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