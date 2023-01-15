Ла Лига. Реал Сосьедад в баскском дерби переиграл Атлетик в большинстве

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» со счетом 3:1.

У хозяев голы забили Александер Серлот, Такефуса Кубо и Микель Ойярсабаль, на что у соперника ответил Ойян Сансет. У гостей на 60-й минуте красную карточку получил защитник Йерай Альварес.

«Реал Сосьедад» входит в топ-3 Ла Лиги (35 очков). «Атлетик» замыкает топ-8 (26 очков).

«Райо Вальекано», «Жирона» и «Осасуна» записали в свой актив по три очка.

Ла Лига. 17-й тур, 14 января

Реал Сосьедад – Атлетик – 3:1

Голы: Серлот, 25, Кубо, 37, Ойярсабаль, 63 (пен) – Сансет, 40

Осасуна – Мальорка – 1:0

Гол: Орос, 47

Жирона – Севилья – 2:1

Голы: Стуани, 46, Эррера, 88 – Ньянзу, 13.

Вальядолид – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Палазон, 65