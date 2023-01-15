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15 января 2023, 00:49 | Обновлено 15 января 2023, 01:04
53
0

ВИДЕО. Гол Лаутаро Мартинеса принес победу Интеру над Вероной

«Интер» входит в топ-4 Серии A, набрав 37 очков, а у «Вероны» дела плохи

15 января 2023, 00:49 | Обновлено 15 января 2023, 01:04
53
0
ВИДЕО. Гол Лаутаро Мартинеса принес победу Интеру над Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» дома обыграл «Верону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 3-м минуте забил форвард хозяев поля Лаутаро Мартинес.

«Интер» входит в топ-4 Серии A, набрав 37 очков. У «Вероны» дела плохи: лишь 9 очков и 19-е место в зоне вылета.

Серия А. 18-й тур, 14 января

Интер – Верона – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 3 мин.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 3 мин.

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Интер Милан Верона Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Лаутаро Мартинес
Источник Sport.ua
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