14.01.2023, FT 1 : 0
Италия15 января 2023, 00:49 | Обновлено 15 января 2023, 01:04
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ВИДЕО. Гол Лаутаро Мартинеса принес победу Интеру над Вероной
«Интер» входит в топ-4 Серии A, набрав 37 очков, а у «Вероны» дела плохи
15 января 2023, 00:49 | Обновлено 15 января 2023, 01:04
53
0
В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» дома обыграл «Верону» со счетом 1:0.
Единственный гол на 3-м минуте забил форвард хозяев поля Лаутаро Мартинес.
«Интер» входит в топ-4 Серии A, набрав 37 очков. У «Вероны» дела плохи: лишь 9 очков и 19-е место в зоне вылета.
Серия А. 18-й тур, 14 января
Интер – Верона – 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 3 мин.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 3 мин.
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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