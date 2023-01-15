ВИДЕО. Гол Лаутаро Мартинеса принес победу Интеру над Вероной

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» дома обыграл «Верону» со счетом 1:0.

Единственный гол на 3-м минуте забил форвард хозяев поля Лаутаро Мартинес.

«Интер» входит в топ-4 Серии A, набрав 37 очков. У «Вероны» дела плохи: лишь 9 очков и 19-е место в зоне вылета.

Серия А. 18-й тур, 14 января

Интер – Верона – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 3 мин.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Лаутаро Мартинес, 3 мин.