Мудрик – в топе самых дорогих трансферов в истории футбола
«Челси» заплатит за украинца 70 млн + 30 млн евро бонусами
Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик в шаге от перехода в лондонский «Челси». Игрок уже летит в Великобританию для прохождения медосмотра.
Как сообщалось ранее, «Челси» заплатит «Шахтеру» 70 миллионов евро + 30 миллионов евро бонусами. Таким образом трансфер Мудрика попадет в топ-50 самых дорогих трансферов в истории футбола – Мудрик займет 40-е место вместе с Лукой Йовичем («Айнтрахт» – «Реал») и Родри («Атлетико» – «Манчестер Сити»).
Отметим, что в этом рейтинге не учитываются бонусы.
К слову, переход украинца также станет 18-м в рейтинге самых дорогих трансферов АПЛ и шестым в таком же рейтинге в «Челси»:
- Ромелу Лукаку – 113 млн евро
- Уэсли Фофана – 80,4 млн евро
- Кай Хаверц – 80 млн евро
- Кепа Аррисабалага – 80 млн евро
- Михаил Мудрик – 70 млн евро
- Альваро Мората – 66 млн евро
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