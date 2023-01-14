Мудрик – в топе самых дорогих трансферов в истории футбола

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик в шаге от перехода в лондонский «Челси». Игрок уже летит в Великобританию для прохождения медосмотра.

Как сообщалось ранее, «Челси» заплатит «Шахтеру» 70 миллионов евро + 30 миллионов евро бонусами. Таким образом трансфер Мудрика попадет в топ-50 самых дорогих трансферов в истории футбола – Мудрик займет 40-е место вместе с Лукой Йовичем («Айнтрахт» – «Реал») и Родри («Атлетико» – «Манчестер Сити»).

Отметим, что в этом рейтинге не учитываются бонусы.

К слову, переход украинца также станет 18-м в рейтинге самых дорогих трансферов АПЛ и шестым в таком же рейтинге в «Челси»: