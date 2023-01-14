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  4. Мудрик – в топе самых дорогих трансферов в истории футбола
Англия
14 января 2023, 22:39 | Обновлено 14 января 2023, 22:40
2116
4

Мудрик – в топе самых дорогих трансферов в истории футбола

«Челси» заплатит за украинца 70 млн + 30 млн евро бонусами

14 января 2023, 22:39 | Обновлено 14 января 2023, 22:40
2116
4
Мудрик – в топе самых дорогих трансферов в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик в шаге от перехода в лондонский «Челси». Игрок уже летит в Великобританию для прохождения медосмотра.

Как сообщалось ранее, «Челси» заплатит «Шахтеру» 70 миллионов евро + 30 миллионов евро бонусами. Таким образом трансфер Мудрика попадет в топ-50 самых дорогих трансферов в истории футбола – Мудрик займет 40-е место вместе с Лукой Йовичем («Айнтрахт» – «Реал») и Родри («Атлетико» – «Манчестер Сити»).

Отметим, что в этом рейтинге не учитываются бонусы.

К слову, переход украинца также станет 18-м в рейтинге самых дорогих трансферов АПЛ и шестым в таком же рейтинге в «Челси»:

  1. Ромелу Лукаку – 113 млн евро
  2. Уэсли Фофана – 80,4 млн евро
  3. Кай Хаверц – 80 млн евро
  4. Кепа Аррисабалага – 80 млн евро
  5. Михаил Мудрик – 70 млн евро
  6. Альваро Мората – 66 млн евро
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Источник Transfermarkt
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Комментарии 4
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KIEWADIM
А я думаю Челси лучше Арсенала. В Арсе на его позиции Мартинелли. А у Челси позиция подгулявшая, поэтому у Мудрика не будет конкурентов , соответственно сразу попадет в обойму. Удачи парню.
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+2
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Тарас Чубак
Компанія так собі, майже все провали, в Челсі адаптуватися дуже важко буде. Але я позицію Михайла розумію, він хоче в АПЛ, а Шахта хоче більше бабок
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+1
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