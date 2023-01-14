Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам

Бывший тренер киевского «Динамо» времен Сергея Реброва и и экс-тренер сборной Украины по футболу времен Андрея Шевченко Рауль Рианчо посочувствовал россиянам и сборной россии по футболу.

«Сейчас я очень занят работой в Королевской испанской футбольной федерации. Конечно, у меня остается основная работа – тренировать! У меня есть друзья на россии и в Украине. Им всем сложно. Я желаю, чтобы все это закончилось, и вскоре ситуация нормализовалась …Всем нам грустно.

Согласился ли я сейчас возглавить сборную россии? Нет, российская сборная пока не может участвовать в соревнованиях, жаль. Вы думаете, есть тренеры, которые хотят только тренировать и не участвовать в соревнованиях?».

На россии Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».

Отметим, что ранее Рианчо назвал «ужасным» тот факт, что россия отстранена от Евро-2024.