Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Рауль Рианчо продолжает удивлять
Бывший тренер киевского «Динамо» времен Сергея Реброва и и экс-тренер сборной Украины по футболу времен Андрея Шевченко Рауль Рианчо посочувствовал россиянам и сборной россии по футболу.
«Сейчас я очень занят работой в Королевской испанской футбольной федерации. Конечно, у меня остается основная работа – тренировать! У меня есть друзья на россии и в Украине. Им всем сложно. Я желаю, чтобы все это закончилось, и вскоре ситуация нормализовалась …Всем нам грустно.
Согласился ли я сейчас возглавить сборную россии? Нет, российская сборная пока не может участвовать в соревнованиях, жаль. Вы думаете, есть тренеры, которые хотят только тренировать и не участвовать в соревнованиях?».
На россии Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».
Отметим, что ранее Рианчо назвал «ужасным» тот факт, что россия отстранена от Евро-2024.
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