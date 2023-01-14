ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
Украинец сцепился с Эльюнусси
В субботу, 14 января, проходит матч 20-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Саутгемптоном».
В стартовом составе «ирисок» появился украинский защитник Виталий Миколенко.
На 9-й минуте игры Виталий захватил норвежского футболиста соперников Мохамеда Эльюнусси двумя руками. Тот, в свою очередь, упал и начал выпрашивать у арбитра штрафной. Но судья момент проигнорировал, а Эльюнусси при попытке встать, задел Виталия, что явно не понравилось украинцу. В итоге эпизод вылился в небольшую потасовку.
Эвертон – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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