ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ

В субботу, 14 января, проходит матч 20-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Саутгемптоном».

В стартовом составе «ирисок» появился украинский защитник Виталий Миколенко.

На 9-й минуте игры Виталий захватил норвежского футболиста соперников Мохамеда Эльюнусси двумя руками. Тот, в свою очередь, упал и начал выпрашивать у арбитра штрафной. Но судья момент проигнорировал, а Эльюнусси при попытке встать, задел Виталия, что явно не понравилось украинцу. В итоге эпизод вылился в небольшую потасовку.

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