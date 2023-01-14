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  4. ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
Англия
14 января 2023, 18:05 | Обновлено 14 января 2023, 18:39
2051
6

ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ

Украинец сцепился с Эльюнусси

14 января 2023, 18:05 | Обновлено 14 января 2023, 18:39
2051
6
ВИДЕО. Показал характер. Миколенко устроил потасовку в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 14 января, проходит матч 20-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Саутгемптоном».

В стартовом составе «ирисок» появился украинский защитник Виталий Миколенко.

На 9-й минуте игры Виталий захватил норвежского футболиста соперников Мохамеда Эльюнусси двумя руками. Тот, в свою очередь, упал и начал выпрашивать у арбитра штрафной. Но судья момент проигнорировал, а Эльюнусси при попытке встать, задел Виталия, что явно не понравилось украинцу. В итоге эпизод вылился в небольшую потасовку.

Эвертон – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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roman75zpr
Из видео видно, что Виталю очень задело, что соперник посмел попробовать встать, а не остался лежать
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0
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Boodya 1209
З цієї новини ясно тільки те, це єдине, що він зробив в матчі
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0
Remark
Это самый жёсткий бой, который я видел. Вы хоть предупреждайте, ставьте значок 18+
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0
Alehandro
Ох, і сутичка... прям трохи не повбивали один одного...
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0
Henriklarsson11
схоже настільки Миколенко мало дій у матчі зробив, що навіть з такого прохідного момента новину зробили
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-1
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