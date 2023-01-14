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ATP
14 января 2023, 17:37 | Обновлено 14 января 2023, 17:40
170
0

Украинский теннисист выиграл первый челленджер в новом сезоне

Олег Приходько отметился титулом на турнире в Аргентине

14 января 2023, 17:37 | Обновлено 14 января 2023, 17:40
170
0
Украинский теннисист выиграл первый челленджер в новом сезоне
Instagram. Олег Приходько

Украинский теннисист Олег Приходько вместе со своим напарником Дутрой Да Силвой (Бразилия) выиграл парный грунтовой челленджер в Тигре (Аргентина).

ATP челленджер Тигре. Пары. Грунт. Финал

Дутра Да Силва (Бразилия) / Олег Приходько (Украина) – Юн-Шонг Чун (Южная Корея) / Кристиан Лангмо (США) – 6:2, 6:2

Для Приходько этот трофей стал первый в 2023 году. Всего на его счету 20 трофеев в парном разряде и два трофея в одиночном разряде.

К слову, Олег также выступал и в одиночном разряде на этом турнире. Он пробился в основу соревнований, однако в первом раунде уступил Андреа Колларини.

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ATP Тигре Олег Приходько Даниэль Дутра да Сильва
Источник Sport.ua
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