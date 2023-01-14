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  4. Ливерпуль нацелился на лидера полузащиты Наполи
Англия
14 января 2023, 11:53 |
562
1

Ливерпуль нацелился на лидера полузащиты Наполи

Пётр Зелинськи может продолжить карьеру в АПЛ

14 января 2023, 11:53 |
562
1
Ливерпуль нацелился на лидера полузащиты Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

«Ливерпуль» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Наполи» Пётру Зелиньски. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Мерсисайдцы хотели бы подписать игрока в январе, но готовы отложить трансфер до лета. Контракт Зелиньски с «Наполи» истекает летом 2024 года, что может упростить задачу английскому клубу.

В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 6 голов и 7 ассистов в 24 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего поляка оценивается в 40 миллионов евро.

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Ливерпуль Петр Зелиньски Наполи
Источник Twitter
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Kain_X_Rain
Мені здається треба брати трохі іншого лідера півзахисту Наполі )
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