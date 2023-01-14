Ливерпуль нацелился на лидера полузащиты Наполи
Пётр Зелинськи может продолжить карьеру в АПЛ
«Ливерпуль» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Наполи» Пётру Зелиньски. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
Мерсисайдцы хотели бы подписать игрока в январе, но готовы отложить трансфер до лета. Контракт Зелиньски с «Наполи» истекает летом 2024 года, что может упростить задачу английскому клубу.
В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 6 голов и 7 ассистов в 24 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего поляка оценивается в 40 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда из Бирмингема набрала 25 очков и находится на 11-й позиции
Турнир пройдет с 11 по 29 января в Польше и Швеции