Ливерпуль нацелился на лидера полузащиты Наполи

«Ливерпуль» проявляет интерес к ключевому полузащитнику «Наполи» Пётру Зелиньски. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Мерсисайдцы хотели бы подписать игрока в январе, но готовы отложить трансфер до лета. Контракт Зелиньски с «Наполи» истекает летом 2024 года, что может упростить задачу английскому клубу.

В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 6 голов и 7 ассистов в 24 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего поляка оценивается в 40 миллионов евро.