Антонио КАССАНО: «В Аллегри больше дерьма, чем души»

Итальянский форвард Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри за поражение 1:5 от «Наполи» в 18-м туре Серии А:

«Ювентус» был ужасен во всех матчах, которые провел. Исключением стала лишь игра против «Лацио». Теперь мы увидели, как «Наполи» доминировал все 90 минут, а «Ювентус» создал всего два момента после ошибок Ррахмани.

5 пропущенных мячей – итог плохих матчей «Ювентуса» против команд ниже классом – «Лечче», «Удинезе», «Кремонезе» и других.

Слушаю Галеоне, который продолжает говорить, что Аллегри отказал «Реалу», «Челси» и другим. Это чушь собачья. Не стоит обращать внимания на человека, защищающего тренера, в котором больше дерьма, чем души. Спаллетти выиграл меньше, чем Аллегри, но он гений».