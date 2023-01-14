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  4. Антонио КАССАНО: «В Аллегри больше дерьма, чем души»
Италия
14 января 2023, 09:59 |
611
0

Антонио КАССАНО: «В Аллегри больше дерьма, чем души»

Скандальный форвард – о главном тренере «Ювентуса»

14 января 2023, 09:59 |
611
0
Антонио КАССАНО: «В Аллегри больше дерьма, чем души»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Итальянский форвард Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри за поражение 1:5 от «Наполи» в 18-м туре Серии А:

«Ювентус» был ужасен во всех матчах, которые провел. Исключением стала лишь игра против «Лацио». Теперь мы увидели, как «Наполи» доминировал все 90 минут, а «Ювентус» создал всего два момента после ошибок Ррахмани.

5 пропущенных мячей – итог плохих матчей «Ювентуса» против команд ниже классом – «Лечче», «Удинезе», «Кремонезе» и других.

Слушаю Галеоне, который продолжает говорить, что Аллегри отказал «Реалу», «Челси» и другим. Это чушь собачья. Не стоит обращать внимания на человека, защищающего тренера, в котором больше дерьма, чем души. Спаллетти выиграл меньше, чем Аллегри, но он гений».

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Антонио Кассано Ювентус Массимилиано Аллегри Наполи Наполи - Ювентус
Источник Calciomercato
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