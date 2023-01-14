Воут ВЕГХОРСТ: «Я видел прогресс МЮ под руководством тен Хага»
Нидерландский форвард – о своем новом клубе
Нидерландский форвард Воут Вегхорст прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды:
«Это привилегия для меня присоединиться к «Ман Юнайтед». Я играл против этого клуба в прошлом, и это фантастическое чувство, что теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку.
Я видел прогресс «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне, и мне не терпится начать выполнять свою роль в продвижении команды к ее целям.
Что бы ни случилось в ближайшие несколько месяцев, я могу обещать, что буду отдавать клубу все силы, пока я здесь».
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