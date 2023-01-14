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  4. Воут ВЕГХОРСТ: «Я видел прогресс МЮ под руководством тен Хага»
Англия
14 января 2023, 09:20 |
269
0

Воут ВЕГХОРСТ: «Я видел прогресс МЮ под руководством тен Хага»

Нидерландский форвард – о своем новом клубе

14 января 2023, 09:20 |
269
0
Воут ВЕГХОРСТ: «Я видел прогресс МЮ под руководством тен Хага»
ФК Манчестер Юнайтед. Воут Вегхорст

Нидерландский форвард Воут Вегхорст прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды:

«Это привилегия для меня присоединиться к «Ман Юнайтед». Я играл против этого клуба в прошлом, и это фантастическое чувство, что теперь у меня есть шанс надеть знаменитую красную футболку.

Я видел прогресс «Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага в этом сезоне, и мне не терпится начать выполнять свою роль в продвижении команды к ее целям.

Что бы ни случилось в ближайшие несколько месяцев, я могу обещать, что буду отдавать клубу все силы, пока я здесь».

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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