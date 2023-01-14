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Чемпионат Испании
Сельта
13.01.2023, FT 1 : 1
Вильярреал
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Испания
14 января 2023, 01:55 | Обновлено 14 января 2023, 02:00
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Сельта – Вильярреал – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Испании

14 января 2023, 01:55 | Обновлено 14 января 2023, 02:00
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Сельта – Вильярреал – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Сельта» и «Вильярреал» разошлись миром со счетом 1:1.

На 15-й минуте форвард Жерар Морено вывел гостей вперед. Во втором тайме норвежец Йорген Ларсен на 68-й минуте спас игру для хозяев поля.

«Вильярреал» имеет 28 очков и входит в топ-4 Ла Лиги. У «Сельты» стало 17 очков (15-е место).

Ла Лига. 17-й тур, 13 января

Сельта – Вильярреал – 1:1

Голы: Ларсен, 68 – Морено, 15.

Видеообзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
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Сельта Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Йорген Странд Ларсен Жерар Морено
Источник Sport.ua
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