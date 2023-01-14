13.01.2023, FT 1 : 1
Испания14 января 2023, 01:55 | Обновлено 14 января 2023, 02:00
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Сельта – Вильярреал – 1:1. Обмен уколами. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Испании
14 января 2023, 01:55 | Обновлено 14 января 2023, 02:00
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В матче 17-го тура чемпионата Испании «Сельта» и «Вильярреал» разошлись миром со счетом 1:1.
На 15-й минуте форвард Жерар Морено вывел гостей вперед. Во втором тайме норвежец Йорген Ларсен на 68-й минуте спас игру для хозяев поля.
«Вильярреал» имеет 28 очков и входит в топ-4 Ла Лиги. У «Сельты» стало 17 очков (15-е место).
Ла Лига. 17-й тур, 13 января
Сельта – Вильярреал – 1:1
Голы: Ларсен, 68 – Морено, 15.
Видеообзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал).
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