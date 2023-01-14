В матче 17-го тура чемпионата Испании «Сельта» и «Вильярреал» разошлись миром со счетом 1:1.

На 15-й минуте форвард Жерар Морено вывел гостей вперед. Во втором тайме норвежец Йорген Ларсен на 68-й минуте спас игру для хозяев поля.

«Вильярреал» имеет 28 очков и входит в топ-4 Ла Лиги. У «Сельты» стало 17 очков (15-е место).

Ла Лига. 17-й тур, 13 января

Сельта – Вильярреал – 1:1

Голы: Ларсен, 68 – Морено, 15.

Видеообзор матча