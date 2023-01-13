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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 22:12 | Обновлено 13 января 2023, 22:22
694
0

ФОТО. Днепр-1 представил первого новичка в межсезонье

13 января трансфер хавбека Евгения Пасича был окончательно завершен

13 января 2023, 22:12 | Обновлено 13 января 2023, 22:22
694
0
ФОТО. Днепр-1 представил первого новичка в межсезонье
СК Днепр-1. Андрей Русол и Евгений Пасич

Украинский полузащитник Евгений Пасич официально стал игроком «Днепра-1».

Сегодня, 13 января, этот трансфер был окончательно завершен. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

29-летний хавбек Евгений Пасич в составе днепрян будет выступать под игровым номером 42.

ФОТО. Днепр-1 представил первого новичка в межсезонье

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Евгений Пасич Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ презентация Андрей Русол
Источник СК Днепр-1
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