Украина. Премьер лига13 января 2023, 22:12 | Обновлено 13 января 2023, 22:22
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ФОТО. Днепр-1 представил первого новичка в межсезонье
13 января трансфер хавбека Евгения Пасича был окончательно завершен
13 января 2023, 22:12 | Обновлено 13 января 2023, 22:22
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Украинский полузащитник Евгений Пасич официально стал игроком «Днепра-1».
Сегодня, 13 января, этот трансфер был окончательно завершен. Футболист подписал контракт на 1,5 года.
29-летний хавбек Евгений Пасич в составе днепрян будет выступать под игровым номером 42.
ФОТО. Днепр-1 представил первого новичка в межсезонье
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