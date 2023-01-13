ФОТО. Днепр-1 представил первого новичка в межсезонье

Украинский полузащитник Евгений Пасич официально стал игроком «Днепра-1».

Сегодня, 13 января, этот трансфер был окончательно завершен. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

29-летний хавбек Евгений Пасич в составе днепрян будет выступать под игровым номером 42.

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