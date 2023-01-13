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Чемпионат Италии
Наполи
перерыв 2 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 января 2023, 21:45 |
1128
0

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 января в 21:45 поединок 18-го тура чемпионата Италии

13 января 2023, 21:45 |
1128
0
Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Наполи

13 января пройдет матч 18-го тура Серии A, в котором «Наполи» сыграет против «Ювентуса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка в Неаполе запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Ювентус).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
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Названы стартовые составы на центральный матч тура Наполи – Ювентус
Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Наполи - Ювентус смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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