Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 января в 21:45 поединок 18-го тура чемпионата Италии
13 января пройдет матч 18-го тура Серии A, в котором «Наполи» сыграет против «Ювентуса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка в Неаполе запланирован на 21:45 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
📃 OUR STARTING XI— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 13, 2023
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia#NapoliJuve
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Pild90vYP5
⚪⚫ A Napoli partiamo così 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/fmZMKSBq1q— JuventusFC (@juventusfc) January 13, 2023
События матча
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