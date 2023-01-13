13 января пройдет матч 18-го тура Серии A, в котором «Наполи» сыграет против «Ювентуса».

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Начало поединка в Неаполе запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд