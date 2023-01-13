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Италия
13 января 2023, 21:30 | Обновлено 13 января 2023, 21:42
297
0

Названы стартовые составы на центральный матч тура Наполи – Ювентус

13 января в 21:45 состоится поединок 18-го тура чемпионата Италии

13 января 2023, 21:30 | Обновлено 13 января 2023, 21:42
297
0
Названы стартовые составы на центральный матч тура Наполи – Ювентус
ФК Наполи

13 января пройдет матч 18-го тура Серии A, в котором «Наполи» сыграет против «Ювентуса».

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Начало поединка в Неаполе запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Стартовые составы команд

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Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Наполи - Ювентус стартовые составы
Источник Sport.ua
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