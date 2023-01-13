Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Шевчук назначен вице-президентом Вереса
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 20:35 | Обновлено 13 января 2023, 20:44
369
4

ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Шевчук назначен вице-президентом Вереса

Николай Чещевой назначен исполнительным директором клуба из Ровно

13 января 2023, 20:35 | Обновлено 13 января 2023, 20:44
369
4
ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Шевчук назначен вице-президентом Вереса
ФК Верес. Шевчук и Чещевой

Члены наблюдательного совета клуба «Верес» 13 января утвердили два кадровых назначения.

Вячеслав Шевчук уволен с должности спортивного директора и назначен на должность вице-президента.

Президент народного клуба «Верес» Иван Надеин: «Решили сконцентрировать всю ответственность за трансферную политику и спортивную составляющую – на главном тренере. Это человек, несущий ответственность за результат. Контракт со спортивным директором был рассчитан на год. Мы его выполнили. Сейчас мы понимаем, что для клуба Вячеслав Шевчук – это актив. Нам нужен человек для помощи в развитии футбольной академии и Veres Junior Cup. Также на Вячеслава Шевчука хотим возложить обязанности представительства клуба на украинской и европейской медиа аренах. Потому предложили ему должность вице-президента».

Вячеслав Шевчук: «Первое, что я сделал для «Вереса» в должности спортивного директора – объехал множество гостиниц, пообщался с их руководителями и договорился о хороших условиях проживания и питания футболистов на выгодных условиях. Второе – это подписание контракта с новым титульным спонсором. Это пока наибольший титульный спонсор в истории клуба. Собираюсь и дальше работать для развития народного клуба в новой должности».

Также в должности исполнительного директора клуба «Верес» члены наблюдательного совета утвердили кандидатуру Николая Чещевого, который до этого занимал должность коммерческого директора.

По теме:
ФОТО. Верес объявил бюджет клуба на вторую часть сезона УПЛ
Источник: Вячеслав Шевчук стал вице-президентом Вереса
БЛИЗНИЧЕНКО: «Столкнулся в Ингульце с неприятными вещами»
Верес Ровно Вячеслав Шевчук вице-президент Иван Надеин Николай Чещевой исполнительный директор
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Футбол | 13 января 2023, 20:51 2
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов

Готовы перебить вариант Роналду

Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Футбол | 13 января 2023, 16:22 3
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность

Футбольная федерация Англии (FA) направила письменное предупреждение защитнику «Арсенала»

УАФ попрощалась с Петраковым, предложение по Мудрику, возвращение Ракицкого
Футбол | 13.01.2023, 07:30
УАФ попрощалась с Петраковым, предложение по Мудрику, возвращение Ракицкого
УАФ попрощалась с Петраковым, предложение по Мудрику, возвращение Ракицкого
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Футбол | 13.01.2023, 05:23
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Футбол | 13.01.2023, 19:22
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Так сказать написял на должность 
Ответить
+3
WildeKater
Пописять дадут?
Ответить
+1
Nick.Grabowski
Цікаво (?) чи є ефективні менеджери зі світу футболу, які в умовах страшної війни будуть регулярно (без показухи та піару) об'їжджати всі місцеві госпіталі, всіх ветеранів та сім'ї, дітей військових, які вже загинули на цій війні, яка ще невідомо скільки буде тривати...  Тобто розвивати футбол умовах війни можна, але лише дитячий та юнацький. Все інше - це другорядне та неважливе .... 
І що народного в клубі Верес? Розкажіть - це акціонерне товариство? Народ та громада Рівненщини є власниками клубу та впливають на прийняття якихось рішень?
Саме слово "народний" - що воно означає?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прогноз Генштаба: россия хочет захватить Донецкую и Запорожскую области
Прогноз Генштаба: россия хочет захватить Донецкую и Запорожскую области
12.01.2023, 15:29 2
Война
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
12.01.2023, 20:53 5
Футбол
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
Уникальный рекорд Роналду, который вряд ли побьет Месси
11.01.2023, 19:32 2
Футбол
Скоро возвращение? Свитолина присоединилась к спортивному агентству Пике
Скоро возвращение? Свитолина присоединилась к спортивному агентству Пике
11.01.2023, 19:05 2
Теннис
«Одна страна нам не поможет». Зеленский ждет больше танков для ВСУ
«Одна страна нам не поможет». Зеленский ждет больше танков для ВСУ
11.01.2023, 18:45 1
Война
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
12.01.2023, 11:33 15
Футбол
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
ФОТО. Шикарная Бех-Романчук поделилась горячими фотографиями в купальнике
13.01.2023, 14:56 4
Другие виды
«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
«Гормональный карлик». Всплыла переписка руководства Барселоны о Месси
12.01.2023, 20:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности