ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Шевчук назначен вице-президентом Вереса

Члены наблюдательного совета клуба «Верес» 13 января утвердили два кадровых назначения.

Вячеслав Шевчук уволен с должности спортивного директора и назначен на должность вице-президента.

Президент народного клуба «Верес» Иван Надеин: «Решили сконцентрировать всю ответственность за трансферную политику и спортивную составляющую – на главном тренере. Это человек, несущий ответственность за результат. Контракт со спортивным директором был рассчитан на год. Мы его выполнили. Сейчас мы понимаем, что для клуба Вячеслав Шевчук – это актив. Нам нужен человек для помощи в развитии футбольной академии и Veres Junior Cup. Также на Вячеслава Шевчука хотим возложить обязанности представительства клуба на украинской и европейской медиа аренах. Потому предложили ему должность вице-президента».

Вячеслав Шевчук: «Первое, что я сделал для «Вереса» в должности спортивного директора – объехал множество гостиниц, пообщался с их руководителями и договорился о хороших условиях проживания и питания футболистов на выгодных условиях. Второе – это подписание контракта с новым титульным спонсором. Это пока наибольший титульный спонсор в истории клуба. Собираюсь и дальше работать для развития народного клуба в новой должности».

Также в должности исполнительного директора клуба «Верес» члены наблюдательного совета утвердили кандидатуру Николая Чещевого, который до этого занимал должность коммерческого директора.