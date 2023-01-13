ОФИЦИАЛЬНО. Вячеслав Шевчук назначен вице-президентом Вереса
Николай Чещевой назначен исполнительным директором клуба из Ровно
Члены наблюдательного совета клуба «Верес» 13 января утвердили два кадровых назначения.
Вячеслав Шевчук уволен с должности спортивного директора и назначен на должность вице-президента.
Президент народного клуба «Верес» Иван Надеин: «Решили сконцентрировать всю ответственность за трансферную политику и спортивную составляющую – на главном тренере. Это человек, несущий ответственность за результат. Контракт со спортивным директором был рассчитан на год. Мы его выполнили. Сейчас мы понимаем, что для клуба Вячеслав Шевчук – это актив. Нам нужен человек для помощи в развитии футбольной академии и Veres Junior Cup. Также на Вячеслава Шевчука хотим возложить обязанности представительства клуба на украинской и европейской медиа аренах. Потому предложили ему должность вице-президента».
Вячеслав Шевчук: «Первое, что я сделал для «Вереса» в должности спортивного директора – объехал множество гостиниц, пообщался с их руководителями и договорился о хороших условиях проживания и питания футболистов на выгодных условиях. Второе – это подписание контракта с новым титульным спонсором. Это пока наибольший титульный спонсор в истории клуба. Собираюсь и дальше работать для развития народного клуба в новой должности».
Также в должности исполнительного директора клуба «Верес» члены наблюдательного совета утвердили кандидатуру Николая Чещевого, который до этого занимал должность коммерческого директора.
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І що народного в клубі Верес? Розкажіть - це акціонерне товариство? Народ та громада Рівненщини є власниками клубу та впливають на прийняття якихось рішень?
Саме слово "народний" - що воно означає?