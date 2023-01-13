Источник: Вячеслав Шевчук стал вице-президентом Вереса

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук стал вице-президентом «Вереса». Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.



«Вячеслав Шевчук в «Вереске» повысился до должности вице-президента. Ранее легендарный футболист в клубе занимал должность спортивного директора. Хотя его функционал был гораздо шире.



В частности, привлечением титульного спонсора и заключением с ним выгодного контракта обычно занимаются коммерческие директора. Но никак не спортивные. Это одиночный пример. Можно еще привести их немало, когда Шевчук исполнял роль если не гендиректора, то точно советника президента», – говорится в сообщении.



Отметим, что Шевчук работает в «Вереске» с ноября 2021 года.