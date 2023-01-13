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  4. Источник: Вячеслав Шевчук стал вице-президентом Вереса
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 12:10 | Обновлено 13 января 2023, 12:32
541
3

Источник: Вячеслав Шевчук стал вице-президентом Вереса

Бывший игрок «Шахтера» активно развивает карьеру футбольного функционера

13 января 2023, 12:10 | Обновлено 13 января 2023, 12:32
541
3
Источник: Вячеслав Шевчук стал вице-президентом Вереса
НК Верес. Вячеслав Шевчук

Экс-игрок «Шахтера» Вячеслав Шевчук стал вице-президентом «Вереса». Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

«Вячеслав Шевчук в «Вереске» повысился до должности вице-президента. Ранее легендарный футболист в клубе занимал должность спортивного директора. Хотя его функционал был гораздо шире.

В частности, привлечением титульного спонсора и заключением с ним выгодного контракта обычно занимаются коммерческие директора. Но никак не спортивные. Это одиночный пример. Можно еще привести их немало, когда Шевчук исполнял роль если не гендиректора, то точно советника президента», – говорится в сообщении.

Отметим, что Шевчук работает в «Вереске» с ноября 2021 года.

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Вячеслав Шевчук Верес Ровно Игорь Бурбас
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Sviatoslav Kudelych
Шкода Верес
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Фанькин кот
Славэн маладец! Не спился, как Миля-Аля и некоторые иные дынамовские "звизды"! А строит карьеру спортивного функционера-администратора.
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