В субботу, 14 января, в Манчестере на поле арены «Олд Траффорд» состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити».

Стартовый свисток Стюарта Атвелла прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Ман Юнайтед – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.