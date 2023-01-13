Англия13 января 2023, 19:34 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити
Встреча состоится 14 января
13 января 2023, 19:34 |
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В субботу, 14 января, в Манчестере на поле арены «Олд Траффорд» состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити».
Стартовый свисток Стюарта Атвелла прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
Ман Юнайтед – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.
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