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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити
Англия
13 января 2023, 19:34 |
130
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити

Встреча состоится 14 января

13 января 2023, 19:34 |
130
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ман Юнайтед – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 января, в Манчестере на поле арены «Олд Траффорд» состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити».

Стартовый свисток Стюарта Атвелла прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Ман Юнайтед – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.

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Источник Sport.ua
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