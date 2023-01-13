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Англия
13 января 2023, 19:12 | Обновлено 13 января 2023, 19:35
72
0

Юнайтед VS Cити: прогноз на первое манчестерское дерби года

После обновления чемпионата из-за паузы на чемпионат мира «МЮ» выиграл все свои матчи

13 января 2023, 19:12 | Обновлено 13 января 2023, 19:35
72
0
Юнайтед VS Cити: прогноз на первое манчестерское дерби года

14 января. 14.30. «Олд Траффорд»
Трансляция – Setanta Sports
Прогноз от Parimatch Ukraine:
• победа Манчестер Юнайтед – 4:30
• ничья – 3.90
• победа Манчестер Сити – 1.82

Главное локальное дерби АПЛ запланировано на 20-й тур и состоится уже 14 января почти в полдень по британскому времени. Для матча такого ранга рано, но против английских телевизионных законов не восстанут даже самые большие футбольные звезды.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – вывеска завлекающая, и даже при тотальном доминировании синего Манчестера в последние годы, результат этого матча может быть непредсказуемым, чего только стоит последний матч этих команд на «Этихаде», завершившийся со счетом 6:3. Правда, тогда болельщики «красных дьяволов» не могли успокоиться из-за Роналду, который весь матч просидел на скамейке запасных, уверяя, что Криш мог бы изменить ситуацию в их пользу. Теперь надеяться на португальца не придется, тот обустраивается в Саудовской Аравии, а в красной части Манчестера стало более спокойно и приземленно.

После обновления чемпионата из-за паузы на чемпионат мира «МЮ» выиграл все свои матчи, более того, в каждом из трех матчей уже нового 2023-го года «манкунианцы» забивали по три гола, а Эрик тен Хаг стал рекордсменом клуба, ведь, чтобы одержать 20 побед с «красными дьяволами», ему понадобилось всего 27 матчей. Нидерландец обошел даже Особенного – Моуриньо оформил 20-ю победу с командой в своей 31-й игре.

Пока «Манчестер Юнайтед» идет четвертым в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. «Ман Сити» сохраняет свою вторую позицию с 39 пунктами в активе. И чтобы продолжать борьбу за чемпионство, «горожанам» терять очки нельзя. Так же, как точно нельзя повторять что-то вроде игры против «Саутгемптона» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Накануне манчестерского «дерби» «Сити» сыграли один из самых плохих матчей времен Пепа, и не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Холанд был на поле, хоть и вышел только на 56-й минуте.

Возможно, «горожане» решили пожертвовать Кубком в пользу АПЛ, где им нужно набирать (в трех последних турах у них две победы и ничья), но за подобный провал перед болельщиками надо извиниться.

Эксперты Parimatch Ukraine считают, что в этот раз будет праздновать синий Манчестер. На победу «Сити» выставлен коэффициент – 1.82, а вот шансы «красных дьяволов» забрать 3 очка расценивают как 4.30 к 1. При этом эксперты уверены, что обе команды забьют, а самый ожидаемый результат – 1:2. Котировки на ничью – 3.85.

Статистика личных встреч
Команды 189 раз играли между собой, большая часть из них проходила в рамках АПЛ. По количеству побед далеко впереди «Манчестер Юнайтед» - 78 триумфальных матчей, «горожане» побеждали 58 раз. Но 4 из 5 последних матчей завершились в пользу команды Гвардиолы. А в 2022-м «Ман Сити» дважды побеждал непримиримых соперников с разницей в 3 мяча.

Ждем фантастической игры. Выбирай, красный или синий, и заряжай на любимую команду вместе с Parimatch Ukraine!

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футбол Англия
Источник Sport.ua
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