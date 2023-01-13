Техдиректор Арсенала прибыл в Варшаву, чтоб закрыть трансфер Мудрика

Технический директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар несколько часов назад прибыл в Варшаву, где ныне базируется руководство донецкого «Шахтера».

Бразильский функционер намерен закрыть трансфер Михаила Мудрика – украинского вингера «горняков», по которому «канониры» в последнее время достигли существенного прогресса в переговорах с «Шахтером».

На текущий момент, как сообщается, между клубами все еще существует дистанция в вопросах формата завершения сделки, но в «Арсенале» смотрят на возможность ее осуществления с оптимизмом.

Ранее сообщалось, что Мудрик может обойтись «канонирам» в 90-95 миллионов евро, из которых 20-25 миллионов будут прописаны в виде бонусов.